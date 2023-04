Sice není ještě nic ztraceno, ale situace je hodně kritická. V takovém nekomfortu se nacházejí vicemistryně minulé sezony česko-slovenské MOL ligy házenkářek, protože DHC Plzeň na postup mezi nejlepší čtyřku do tuzemského play-off ztrácí dvě kola před koncem tři body a nenahrává mu příznivý los konkurentek ze Zory Olomouc i horší skóre ze vzájemných zápasů.

Richard Řezáč. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

V předposledním kole hraje osmá Plzeň ve Zlíně, který je o tři body za DHC,a končí doma s první Dunajskou Stredou. Olomouc hostí devátý Kynžvart a končí na palubovce poslední Stupavy.

„Jsme závislí na výsledcích Olomouce, nemáme to ve svých rukách. Postup je už čistě v teoretické rovině. Nevím, co by se muselo stát, aby to dopadlo,“ řekl trenér DHC Plzeň Richard Řezáč

Plzni nepomohlo víkendové vítězství Olomouce na Slavii, které se neočekávalo. Jinak by DHC Plzeň ztrácel na Zoru jeden bod.

„Z výsledku jsem byl zklamaný, protože výkon Slavie nebyl vůbec přesvědčivý. Slávistky mají jistý postup do play-off, takže mi přišlo, že utkání neodehrály v plném nasazení. Olomouc se snažila, ale také nepodala dobrý výkon. Celkově ten zápas ve mně nechal hořkou pachuť,“ zamrzelo Řezáče.

Finalistky minulého ligového ročníku tahaly za kratší konec již od začátku této sezony. „Po zimní přestávce jsme věřili v postup, ale ztráceli jsme body. V součtus podzimními ztrátami a pak doma s prohrou s Pískem nás stálo play-off. Bohužel se to letos nepovede, což je škoda, protože v posledních kolech hrajeme pohlednou házenou. Ale nebudemev play-off, takže to mě trochu mrzí,“ uvedl kouč Plzně.

Horší výsledky si spojuje s uspokojením družstva po historicky nejúspěšnější sezoně. Svoji roli sehrálo i posílení družstev, která minulou sezonu chyběla v bojích o titul. Slavie nalákala ze zahraničí reprezentační brankářskou jedničku Petru Kudláčkovou a Písek z Mostu Ivetu Korešovou.

„Po loňském druhém místě si děvčata myslela, že automaticky budeme hrát play-off, před čímž jsem varoval, protože každý ročník je jiný. Věděl jsem, že na dvě postupová místa bude čtyři pět týmů, takže budeme muset hrábnout,“ konstatoval.

Plzeňské družstvo oslabilo i zranění Nikoly Melicharové ve 3. kole a mateřské povinnosti Andrey Vlachové. „Bez Andy se nám rozpadla i obranná fáze. Bohužel nám trvalo dlouho, než jsme ses tím sžili a než jsme začali podávat odpovídající výkony,“ vysvětlil Řezáč.

Ten bude ženy DHC Plzeň trénovat i další sezonu. „S vedením klubu jsme celou situaci už probírali, vysvětlili jsme si nějaké věci a dohodli jsme se na pokračování. Jelikož nás čekají nějaké odchody, tak chceme na příští sezonu posílit a stabilizovat kádr, abychom opět byli ve hře o play-off,“ prohlásil.

Zatím je jistý odchod brankářky Karin Řezáčové do Baníku Most. Za ni má Plzeň v hledáčku juniorské reprezentantky.

Po zranění se vrátí Melicharová a vyloučen není restart Vlachové.

