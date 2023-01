„Zlepšuji se každým dnem, sebevědomí stoupá, ale ve čtvrtek jsem to trochu přehnal, takže rameno mi dalo signál, abych zpomalil a šetřil se. Ještě to není na sto procent v pořádku a budu rád, když stihnu první extraligový zápas v únoru.“

Budete nadále trénovat s mužstvem?

Ano, ale trochu zvolním. O víkendu si odpočinu a od příštího týdne budu znovu trénovat.

Mohl byste popsat, co a kdy se vám stalo s ramenem?

To je dlouhodobá a chronická záležitost stará dva a půl roku. Nezranil jsem se po nárazu nebo po špatném kontaktu se spoluhráčem nebo soupeřem. Nějaký čas to šlo léčit konzervativně, ale když jsem v zimě nebo v létě vynechal část přípravy, byly návraty čím dál složitější. Po posledním návratu v létě jsem se rozhodl, že takhle už nejde pokračovat a že je potřeba do toho, jak se říká, říznout.

Zažil jste někdy delší pauzu od házené?

Nikdy. Maximálně dva měsíce, ale teď to byl celý podzim.

Jak jste to snášel?

Zpočátku docela dobře. Byl jsem i rád, že jsem si chvíli odpočinul. O víkendech jsem jezdil třeba na koncerty. Nějaký čas jsem si to užíval, ale od listopadu jsem byl čím dál víc nervóznější, obzvlášť když jsem vycítil, že se blíží návrat.

Mohl jste nabírat fyzickou kondici už od listopadu?

Ano. Ruku jsem měl ještě v ortéze, ale už jsem šlapal na kole a po sundání ortézy jsem mohl běhat.

Kromě vás se zranilo další levé křídlo Petr Vinkelhöfer. Zaskakovat proto museli dorostenci nebo střední spojky…

Mrzí mě, že se zranil Péťa Vinkelhöfer. Bylo toho na něj moc a jeho koleno to nezvládlo. Když jsem viděl, že se zranil, zhrozil jsem se, co nastane. Adam Beneš to ale zvládl hodně dobře. Škoda, že pak na delší dobu onemocněl. Adam Bernhard má potenciál, ale musí na sobě ještě hodně pracovat. Střeďáci už byli taková nouzovka, když se nedařilo mladým nebo už nemohli. Myslím si, že střední spojky přinesly na křídlo zkušenosti, ale necítili se tam ve své kůži.

Kolik zvládnete minut, až v průběhu února naskočíte do zápasu?

Ještě bych nechtěl úplně potvrzovat, že se vrátím v únoru, protože se může stát cokoliv. Nicméně chtěl bych se vrátit v takové formě, abych zvládl všechno plnohodnotně.

