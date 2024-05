„Fanoušci nás nikdy nezklamou. A já věřím, my je taky ne,“ prohlásil 23letý házenkář Tomáš Piroch v nahrávce pro česká média z Rumunska. Chvilku předtím se na palubovce haly v letovisku Baia Mare fotil s domácími fanoušky. „To k tomu patří, zvlášť děti se chtějí fotit,“ vyloudil hráč polské Wisly Plock navzdory porážce v Rumunsku 30:31 na tváři úsměv.

Rumuni měli nového kouče i poměrně hodně jiných hráčů v sestavě, překvapili vás něčím?

Asi ne, aspoň nijak extra. Čekali jsme bouřlivou atmosféru a ta byla.

Dlouho jste ale prohrávali, v čem byl problém?

Začali jsme celkem dobře, ale potom jsme nebyli schopni soupeře ubránit, ztráceli jsme důležité míče v klíčových momentech a ve druhé půli nám Rumuni utekli až o sedm gólů. Naštěstí jsme nepřestali hrát a stáhli jsme to. Nakonec jsme možná ani nemuseli prohrát.

Zdroj: Youtube

Berete porážku o jeden gól jako přijatelnou?Když vezmeme všechno kolem a kolem, tak je to dobrý výsledek před domácí odvetou.

Jak vám bylo, když na ukazateli skóre svítil stav 22:15 pro Rumunsko?

Nebylo nám dobře, mně tedy určitě ne. Trošku jsem začal mít strach, ta bouřlivá atmosféra vás strhne. Prohrávat o sedm gólů je hodně. Ale myslím, že jsme právě v té chvíli ukázali sílu. I když se nedařilo, jak jsme chtěli, hráli jsme dál to svoje. Tomáš (Mrkva) pochytal nějaké balóny. Stahovali jsme gól po gólu, nepřestávali jsme věřit, šli jsme do toho po hlavě, to je pozitivní.

Co se změnilo v závěrečné čtvrthodině, že jste snížili manko?Ubránili jsme. Rumuni dobře spolupracovali s vysokým pivotem Dedu, tak jsme změnili defenzivu. A hodně pomohlo tahání druhé vlny, dávali jsme jednoduché góly i z rychlého protiútoku.

Ukázal zápas v Baie Mare něco před nedělní odvetou v Brně?

Že je Rumunsko kvalitní tým, jen tak se nevzdají. Mají kvalitu, dobrého trenéra a systém, který funguje. Ani doma nás nečeká jednoduchý zápas, ale doufám, že to zvládneme.



V Rumunsku byl hodně hlasitý kotel. Těšíte se teď do Brna, kde budete mít podporu vy?Těším se. Diváci jsou sedmý hráč na hřišti, dají nám něco navíc. Věřím, že nám to v klíčových momentech pomůže převrátit na naši stranu. V Brně nás fanoušci nezklamou a my je snad taky ne.