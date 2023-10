Po třech venkovních zápasech čeká házenkáře Talent týmu Plzeňského kraje domácí utkání. Atraktivní duel 7. kola extraligy s Baníkem Karviná je reprízou finále několika posledních sezon. Výhoz je v neděli v 10.30 hodin v hale na Slovanech.

Na archivním snímku házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje v jarním finále extraligy proti Karviné (v bílém). | Foto: Hynek Sladký

„Karviná bude zatím nejtěžší soupeř této sezony,“ je si vědom křídelník Talentu Plzeň Ondřej Šafránek.

Baník vede tabulku soutěže, Plzeň je o pouze bod třetí.

„Karviná pokračuje ve výkonech z minulé sezony. Vesměs nezměnila kádr, přišel jen Živanov. Možná že budou o trochu lepší, protože jsou zase o něco sehranější, ale my se s tím musíme popasovat. Hrajeme doma, takže nic jiného než vítězství nebereme. Doufám, že fanoušci vstanou a přijdou nás podpořit,“ smál se Šafránek.

Vítězství by vrátilo Talent na první místo tabulky. „Vyhrát základní část je důležité, o čemž jsme se přesvědčili v play-off. Není radno ztrácet body, protože jakýkoliv ztracený zápas by nás mohl mrzet,“ řekl 27letý házenkář.

Podle trenéra Petra Štochla cesta ke dvěma bodům povede přes koncentrovaný výkon po celých 60 minut.

„Což v předchozích třech venkovních zápasech úplně neplatilo. Třeba ve Strakonicích jsme v poločase vedli sedmnáct gólů, ale polevili jsme a to mě štvalo, protože to takhle nechceme. V Jičíně už to bylo za hranou, prohrávali jsme. Tohle si nemůžeme dovolit, i když máme některé hráče nemocné nebo zraněné a hráli jsme v osmi lidech. Nechci se na to vymlouvat,“ uvedl Petr Štochl.

Rok co rok se Talent s Baníkem utkávají mnohokrát v sezoně, kromě základní části extraligy i v jejím play-off a i v Českém poháru.

I proto se oba týmy dokonale znají a jeden druhého těžko něčím překvapí. „Řekli jsme si pár věcí, které budeme chtít hrát jinak, abychom Karvinou dokázali lehce překvapit. Mohou rozhodnout detaily. Očekávám, že něco vymyslí i Karviná,“ konstatoval trenér.

Plzeňský kouč viděl některé zápasy Karviné z probíhajícího extraligového ročníku. „ Zapracovala Patzela, který je významnou postavou mužstva. Už hraje Solák. Ten tým je od minulé sezony zkušenější a soudržnější,“ doplnil trenér plzeňského Talentu.

