Házenkářům mistrovského Talent týmu Plzeňského kraje dneškem začíná příjemnější část letní přípravy. Svěřenci trenéra Petra Štochla totiž hrají od 18.15 hodin v hale na Slovanech první přátelský zápas s Aue, mužstvem druhé německé bundesligy. Plzeňské házenkáře čeká v srpnu šest přípravných utkání se zahraničními soupeři.

Letní příprava házenkářů Talent tým Plzeňského kraje. | Foto: Talent Plzeň handball

Za zmínku stojí, že za Aue hraje odchovanec a bývalý hráč Talentu Jan Blecha, jehož otec Adolf je kondičním trenérem plzeňských házenkářů.

Mistři české extraligy se pak postupně utkají s týmy rakouské i slovinské ligy a druhé bundesligy. V pondělí v Praze s Handballem Tirol, v úterý 15. srpna nastoupí v Drážďanech a 18. a 19. srpna na turnaji v Linzi hrají s rakouskými Linzem a BT Füchse Bruck Trofaiach a se slovinským mužstvem Slovenj Gradec.

„Jsou to jiné a pro nás neznámé týmy. Za prvé chceme vědět, jak hráči budou reagovat a za druhé jsou to kvalitní týmy. Pro nás je to zajímavá konfrontace s klubyz kvalitních soutěží,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

V přátelských zápasech zatím nemůže počítat se zraněnými Petrem Vinkelhöferem a Milanem Škvařilem. Daniel Bláha je na dorosteneckém mistrovství světa v Chorvatsku.

„Jsem přesvědčený, že Petr by mohl zasáhnout do začátku extraligové sezony. Delší dobu je po operacia udělal velmi významný progres, takže se brzy plnohodnotně zapojí. U Milana Škvařila to bude trvat déle, ale budeme doufat, že sev průběhu podzimu objevív zápase,“ uvedl Štochl.

„Milan Škvařil je zkušený hráč a po odchodu Tomáše Nejdla máme na levé spojce Dana Bláhu a vrátil se Leo Kaplan. Oba jsou ještě mladí a potřebují podporu od zkušenějších. Ale bereme to jako fakt, takže dostanou víc prostoru se předvést,“ dodal Petr Štochl.

