České házenkářky potvrdily nedělním vítězství nad Portugalskem (25:22) v Plzni postup na prosincové mistrovství Evropy. Teď už se můžou soustředit na olympijskou kvalifikaci ve Španělsku kam odletí v úterý. Fandili jste přímo v hledišti? Tak se najděte na fotografiích.

České házenkářky porazily na závěr kvalifikace o Euro 2024 v Plzni celek Portugalska 25:22 a mohly se spolu s fanoušky radovat z postupu. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

A postup na Euro s sebou nese výraznou plzeňskou stopu nejen proto, že se závěrečný kvalifikační zápas hrál v městské hale na Slovanech. Nejlepší střelkyní týmu totiž se sedmi góly byla Markéta Jeřábková, rodačka z města piva odkud pochází i její reprezentační parťačky Dominika Zachová, Julie Franková i Katka Dresslerová, která se ale v neděli na palubovce neobjevila.

„Diváci byli neskuteční, nezklamali. Plzeň je to moje rodné město, ačkoliv tady už nepůsobím, tak si to moc užívám,“ říkala novinářům Markéta Jeřábková, když se jí na chvilku podařilo vymanit se obležení nadšených dětiček, které si přišly pro podpis. „Jsou hrozně milí a je příjemné to zažívat na domácí půdě v Plzni,“ dodala hvězda Ligy mistrů, kde září v dresu dánského Ikastu.

V podobném duchu před ní mluvila i Julie Franková, pro níž je postup na prosincové Euro životním úspěchem. „Měla jsem tady celou rodinu, kamarády, je to neskutečná euforie. Fanoušci nás hnali dopředu,“ říkala mladá házenkářka pro níž je postup na prosincové Euro životním úspěchem. „Pro mě je to sen, kterému pořád nemůžu uvěřit. Vždycky jsem si něco takového přála a teď je to tady,“ usmívala se házenkářka pražské Slavie, která v národním týmu patří k pilířům defenzivy.

České házenkářky obsadily čtyřčlenné skupině druhé místo s bilancí čtyř výher a dvou porážek, které utrpěly se suverénním Nizozemskem. Nakonec na Euro postoupily i poražené Portugalky, jako jeden ze čtyř celků na třetích místech, takže se divákům po závěrečném hvizdu naskytla neobvyklá podívaná, kdy na palubovce slavily oba týmy.

Češky postoupily počtvrté z posledních pěti evropských kvalifikací, minule neuspěly ještě pod předchozím trenérem Janem Bašným, kdy jim nepomohla ani senzační porážka olympijských šampionek z Francie, kterou viděla také plzeňská hala.

Bašného pak vystřídal norský kouč Bent Dahl a pod ním prošly reprezentantky i na druhou velkou akci, vloni v prosinci na světovém šampionátu překvapily osmou příčkou. A díky ní se v příštím týdnu představí na jednom z kvalifikačních turnajů o olympijské hry, postupně v boji o dvě postupová místa vyzvou domácí Španělsko, Nizozemsko a Argentinu. „Zakřičíme si v kabině, bude radost. Ale od zítřka už zase makáme na našem snu dostat se na olympiádu,“ prohlásila kapitánka Veronika Malá. Ta nastoupila v Plzni k jubilejnímu 100. reprezentačnímu zápasu.

Kvalifikace ME házenkářek – 3. skupina:

Česko - Portugalsko 25:22 (10:13). Sestava a branky Česka: Novotná, Kudláčková – Stříšková 1, Kordovská, Šustáčková 3, Desortová, Stellnerová, Kuxová 1, J. Franková 1, A. Franková, Dresslerová, Zachová 2, Kovářová, Jeřábková 7, Malá 6, Cholevová 4.

Nejvíce branek Portugalska: Lopesová 7, Sousaová 5. Rozhodčí: Bačkovič, Palačkovič (oba Slovin.). Sedmimetrové hody: 5/3:4/2. Vyloučení: 3:4. Diváci: 1357.