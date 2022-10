„Bylo to hrozně těžké, protože chvíli trvá, než se dostanete do tempa zápasu. Fakt jsem byl strašně zmrzlý a naštěstí mi tam něco spadlo, což člověka nakopne. O přestávce jsem zůstal na hřišti, abych se trochu rozhýbal a zahřál. Myslím si, že pak všechno bylo tak, jak mělo,“ řekl Milan Škvařil.

Měl zápas proti Prešovu větší náboj než jiná extraligová utkání?

Určitě. Prešov byl výborným soupeřem a od toho se odvíjí kvalita zápasu. Přirovnal bych ho k utkání play-off, a proto se člověk nemusí nějak speciálně namotivovávat. Padalo hodně gólů, protože se hrálo rychle a házená se ubírá tímto směrem, takže branek bude jen přibývat.

Proměnil jste všech pět sedmiček…

Po dvou neúspěšných sedmičkách (neproměnili Douda a Kosteski, pozn. aut.) si ji vzal Péťa Vinky (Vinklehöfer), ale ten si pak bohužel zranil koleno. Potom už někdo na sedmičky musel a asi už to šlo od nejstaršího a nikoliv jak to tam komu padá. Šel jsem je zahrávat a měl jsem i štěstí.

Přemýšlel jste nad tím, že gólman Prešova dva vaše spoluhráče vychytal?

To ne. Věřil jsem si, takže mě nerozhodilo, jestli přede mnou někdo proměnil, nebo neproměnil. Stačí technická střela k tyči (smích).

Na konci zápasu jste zakončoval útočné akce. Bylo to domluvené, nebo to vyplynulo ze hry?

Prešov vysunul obranu, takže jsme na to museli nějak reagovat. Zakončení vyplynula ze hry, někdy se muselo trochu improvizovat.

Dařilo se vám eliminovat hru Prešova v sedmi hráčích…

V současnosti takhle hraje spousta mančaftů. Je to nepříjemné, ale soupeře jsme za to potrestali.

Ve druhé půli chytal třetí gólman Marek Štefanič. Co byste řekl na jeho výkon?

Byl výborný, předvedl super zákroky.

Tuto sezonu zatím kralujete. Jak je to důležité oproti začátkům minulých ročníků?

Myslím si, že nás nakopl první zápas v Lovosicích. Pokud bychom tam prohráli, tak by se to s námi vleklo ještě do Vánoc. To byl důležitý zápas a od té doby máme vítěznou vlnu. Doufám, že na ní co nejdéle vydržíme.

