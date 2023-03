Podle trenéra Plzně Petra Štochla jsou vzájemné zápasy vyhrocené i v základní části, protože obě mužstva se pravidelně potkávají ve vypjatých sériích finále.

„Tento zápas nám může zkomplikovat boj o první místo. Vyhrát základní část je pro nás důležité, protože v případě postupu do semifinále bychom se vyhnuli Karviné,“ tvrdil Štochl.

Pokud Talent dnes neprohraje, skončí v tabulce nejhůř druhý, protože Karviná na Plzeň ztrácí ze třetího místa čtyři body. Druhé Lovosice zaostávají za Talentem o bod.

Baník Karviná ze šesti utkání po novém roce pětkrát vyhrál a remizoval v Brně. „Forma Karviné jde nahoru i vzhledem k tomu, že se jí vrátil Solák, který je stěžejním hráčem v obraně i v útoku. K dispozici už mají i brankáře Mokroše, jenž je velice špičkovým gólmanem. Tito dva výrazně zvedli sílu Karviné oproti podzimu,“ ví plzeňský kouč.

Klíčem k úspěchu podle něj bude kvalitní obrana a výborný výkon gólmana. „To bývá klíčové k dávání jednoduchých gólů z přechodu do útoku. V útočné fázi se oba týmy znají tak dobře, že bude těžké se překvapit. Karviná i my se ale pokusíme vymyslet věci, které soupeř nebude znát. Komu to vyjde lépe, ten bude úspěšnější,“ prohlásil Štochl.

Talentu budou stále chybět dlouhodobě zranění brankář Marek Štefanič a křídlo Petr Vinkelhöfer.

