/ROZHOVOR/ Dá se říct, že to byl jeho zápas. V prvním zápase finálové série s Karvinou (30:25) ničil střelce soupeře gólman Karel Šmíd zejména při sedmimetrových hodech, kdy jim zneškodnil všechny čtyři pokusy.

Plzeňský brankář Karel Šmíd v prvním finále extraligy házenkářů proti Baníku Karviná. | Foto: Václav Nováček

Postupně na něm ztroskotali Skalický, Užek, Plaček, který pak odmítl jít na čtvrtou sedmičku, a tak ji Šmíd lapil i Růžovi. Pro třicetiletého gólmana, který po sezoně odchází do pražské Dukly, pak měl slova chvály i trenér Petr Štochl, bývalý reprezentační brankář.

Šmída poslal do branky místo Filipa Herajta už v průběhu první půle a vyplatilo se.

Karle, čtyři zneškodněné sedmičky to asi nepotřebuje komentář. Přesto vás o něj poprosím…

Musím říci, že poslední dvě jsem čekal naprosto jinou střelu, než jakou kluci hodili, tam jsem měl i hodně štěstí. Je to o reakci, ač se snažíme soupeře studovat, tohle bylo štěstí a reflexivní zákrok.



Bylo to tak, že už se karvinští střelci po prvních nezdarech báli?

Je to finále, prohrávali, předtím jsem pár střel chytil. Ten tlak na hráče je velký. Naopak já byl v klidu, vedli jsme a pár střel se mi předtím povedlo chytit, takže jsem neměl co ztratit.



Ve chvíli, kdy jste šel do branky, neměli gólmani skoro zákrok. Je to pak snazší?

To asi ne. Tlak nevnímám, jdu do zápasu a chci ho vyhrát. Když nastupuju do branky, neřeším, jak se vedlo Filipovi (Herajtovi). Upřímně mu fandím, držím mu palce, ať se mu daří. Jsou to pak rozpolcené pocity. Mrzí mě, že se Fildovi pár zákroků nepovedlo, na spoustě ran byl, smolně to tam propadlo. Já měl daleko víc štěstí.



Hned první finálový zápas s Karvinou byl hodně vypjatý, byla spousta vyloučení, může to ještě gradovat?

To doufám, že ne. Už vzhledem k tomu, že rozhodčí rozdali tři červené karty (úsměv). S Karvinou jsme ve finále pošesté za sebou, emoce se dají čekat. A ta vyloučení? Podle mého názoru jich bylo až moc. Já doufám, že nebudou žádná zranění, ani na jedné straně. Emoce se dají čekat, ale musí to být v nějakých mezích.



Bude právě klíčové udržet emoce v přijatelné míře?

Udržet nervozitu a potlačit naštvání, to bude důležité. To byl klíč k našim úspěchům v posledních letech, kdy jsme tyhle vyhrocené zápasy poznali.



Ale Karviná v tom asi nezaostává?

Šest let finále za sebou, to mluví za vše. Zatím máme kladnou bilanci, chceme to navýšit, oni zase srovnat. Ale snad se můžeme odpíchnout od toho, že máme o jeden titul víc.



Po sezoně v Plzni končíte, s titulem by se vám odcházelo snáz?

Bylo by to nejkrásnější. Ale já budu chtít vyhrávat kdekoliv budu a kdykoliv. Loučení s klukama bude smutné, jsem tady v áčku třináct let, spoustu jsme toho spolu zažili. Ale když to bude s titulem, bude to o něco příjemnější.



Ale Karviná teď bude ještě silnější. Trest vypršel Solákovi, a i když má zlomený nos, je prý připravený nastoupit…

Určitě, je to jejich nejdůležitější hráč, zásadní v obraně a s Jonášem Patzelem i v útoku. Hra se srovná. Ale ono se furt mluví o Solákovi, nám zase chyběl a bude chybět Kuba Šindelář, to je nejzásadnější člověk v obraně a velmi důležitý v útoku. Chybí i další pivot Nový, Říha, i my máme spoustu zraněných. Ale tak jako tak chceme v Karviné vyhrát.