„Na tuhle rekordní návštěvu se bude dlouho vzpomínat,“ doplnil 31letý borec, jenž se v národním týmu sešeli s o osm let mladší bratrem Nenadem. „Hraje na stejné pozici, na pravém křídle, a je to veliký talent,“ prozradil Kosteski.

Jícha dělal Němcům kampaň na Euro. Šampionát beru i za svůj, říká ikona házené

„Splnilo se mi to, co jsem si vždycky přál. Jsem rád, že tady můžeme být spolu a uděláme pro úspěch Makedonie všechno,“ říkal navzdory úvodní vysoké porážces Francií (29:39).

V jeho rodné zemi je šampionát ostře sledovaný.

„Je to jednoznačně nejpopulárnější sport v zemi. Házená je na prvním místě, fotbal je až druhý, pak basketbal,“ popisoval Kosteskiv jednom z rozhovorů pro plzeňská média.

A může ho účast na mistrovství Evropy posunout v kariéře ještě dál?

„To nikdy nevíte, ale takhle teď nepřemýšlím. V Plzni mám až do konce sezony platnou smlouvu, chci pomoct k obhajobě titulu. Teprve pak bude čas přemýšlet o tom, co dál,“ odmítl rázně veškeré spekulace.

Už dříve se nechal slyšet, že je na západě Čech spokojený. „Žijeme tady se ženou a malou dcerkou. Plzeň je hezké město, to je pro mě také důležité. Dobré je rovněž to, že to máme jen tři hodiny cesty autem do rakouského Welsu, kde bydlí rodiče mé manželky. Oba jsou z Makedonie, ale usadili se v Rakousku,“ popisoval Nikola Kosteski.

Plzeňský házenkář Kosteski vstřelil Frýdku sedmnáct gólů

On teď svoji zemi reprezentuje na Euru v Německua v neděli ho čeká těžký úkol. Severní Makedonie hraje s domácím týmem a nutně potřebuje bodovat, aby si udržela naději na postup ze skupiny. „Jsme si vědomi toho, že nás čeká velmi těžký soupeř. Musíme zahrát perfektně v defenzivě a být disciplinovaní v útočné fázi. Šanci uspět máme jenom, když každý z nás ze sebe vydá maximum,“ napsal ve zprávě lámanou češtinou.

Ta mu zatím moc nejde, ale se spoluhráči se domluví. „Umím hlavně slovíčka, která nejdou publikovat,“ usmál se v jednom z dřívějších rozhovorů. Ale od té doby přece jen pokročil. „Spousta slov je stejných nebo hodně podobných jako v mém jazyce. Pivo, zdar, čau, svatba, jak se máš,“ jmenoval jediný zástupce mistrovského Talent týmu Plzeňského kraje na házenkářském svátku v Německu.