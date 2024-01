Proměnila jste ale všechny tři sedmimetrové hody. Věříte si na ně?

Ano, ty se mně povedly. Spíš mi na ně věří trenér, takže na sedmičky chodím nejčastěji.

Dohrávaly spoluhráčky balony na vás, když viděly, že vám to tam padá?

To úplně ne. My jsme spíš čekaly, že po několika našich vstřelených gólech Hodonín něco změní a více si mě pohlídají, ale osobka na mě trvala asi jen dvě minuty. Hodonín hrál vytaženou obranu dvě čtyři, ale ani v té to nebylo tak, že by si mě dokázaly pohlídat. Třeba jsou hráčky Hodonína natrénované na jiný styl obrany, a tak to nakonec zkoušely systémem, který znají lépe.

Všímají si vás soupeřky více jako druhé nejlepší střelkyně MOL ligy?

Každé družstvo si studuje tým soupeře, dává si pozor na střelce. Takže soupeřky mně určitě nějakým způsobem věnují pozornost.

V sobotu hrajete v Písku klíčový zápas se soupeřkami, které drží poslední postupové místo do českého play-off. Na Písek ztrácíte čtyři body. Co rozhodne toto utkání?

Souhlasím, že to bude klíčový zápas. Připravíme se na něj. Myslím si, že hodně bude záležet na obranách. Pomohly by nám rychlé útoky a střílení co nejvíce jednoduchých gólů. Uvidíme ale, co rozhodne.

Bude zásadní pokrýt Korešovou?

Určitě. Na ni se musíme připravit, ale na druhou stranu ona není jediná, takže se musíme soustředit na celé družstvo Písku.

