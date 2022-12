Evropská konfrontace bude Talentu chybět

Soupeře trénuje váš otec. Proběhne nějaké hecování i mezi vámi?

Samozřejmě. Nedávno jsme proti sobě hráli na Dukle, je to ještě čerstvé. Tak to přiživíme, my se hecujeme i v průběhu sezony (úsměv). Doufám, že zápas zvládneme vítězně jako v Praze.

Zápasy s Duklou jsou v Plzni brány jako derby, dodá to utkání ještě větší náboj?

Jasně že jo. Všichni se těšíme. Tentokrát je všechno ještě umocněno tím, že je spojený s charitativní akcí. Doufám, že přijde hodně lidí, bude skvělá atmosféra, která přispěje ke kvalitě. A my se chceme vrátit zpátky na vítěznou vlnu.

Z té vás sesadily pohárové porážky v Izraeli. To Dukla v Evropě postup přes islandský Vestmannaeyjar zvládla. Co jste na to říkal?

Byli jsme s tátou přes víkend v kontaktu. Jsem rád, že aspoň oni jdou dál. Při úterním losu dostali švýcarský Thun, to je zase hratelný soupeř. Mohli by jít ještě dál.

Je pro vás osobně pozitivem, že jste se v Izraeli po zranění dostal víc na palubovku?

Jsem rád, že jsem posbíral docela dost minut, zátěž už byla daleko větší než v extralize. Jen mě mrzí, že jsme ty zápasy nezvládli.

Jak jste předtím snášel zápasy, v nichž jste dostával minimum prostoru?

Snažil jsem se být nápomocný, jak to šlo. S Doudičem (Douda) i Říháčem (Říha) situace konzultujeme. Z lavičky je to vidět trošku jinak. Samozřejmě že bych byl radši na hřišti, ale člověk si musí na šanci počkat.

Myslíte, že teď už přišla?

Uvidíme, všechno drželo. Teď máme ještě dva zápasy, už se těším na leden. Až se udělá pořádná příprava, ta mně chyběla.

Ještě předtím jsou Vánoce, budete se muset víc hlídat?

Ne, to si asi dopřeju. Nikdy jsem se neomezoval a neměl jsem s tím problém. Jsem zvyklý hodně se hýbat. Dva tři dny si dám úplně klid, ale pak si nastavím nějaký individuální plán, abych všechno dohnal a leden pořádně využil k přípravě.

To problém nedělá, jste známý tím, že nic neošidíte…

O to těžší to pro mě bylo při tom zranění, kdy jsem nemohl nic dělat. Vypadl jsem ze zaběhnutého režimu, dost jsem si odpočinul. Ale teď už jsem delší čas v plném tréninku.

