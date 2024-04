Ještě dlouho po vítězném zápase českých házenkářek s Portugalskem (25:22) si připadala jako v Jiříkově vidění „Pro mě je to sen, kterému pořád nemůžu uvěřit. Vždycky jsem si něco takového přála a teď je to tady,“ vyprávěla Julie Franková v nedělním večeru, v němžs týmem slavila postup na prosincové Euro.

To vše bylo umocněné tím, že se závěrečný kvalifikační zápas hrál v jejím rodném městě. „Měla jsem tady celou rodinu, všechny kamarády, je to neskutečná euforie. Fanoušci nás hnali dopředu, konkrétně mě, byl to náš dvanáctý hráč,“ usmívala se 23letá házenkářka, která se z benjamínka českého týmu vypracovala v oporu defenzivy a ukázala, že za to umí vzít i v útočné fázi, i když dala jen jednu branku.

V pražské Slavii, kam přestoupila z DHC Plzeň ještě v dorosteneckém věku, patří v česko-slovenské interlize k nejlepším střelkyním a navíc ze střední spojky diriguje hru úřadujících mistryň.

Kvalitními výkony na reprezentační úrovni si zajistila český dres.

Premiéru na vrcholné akci si odbyla loni na mistrovství světa v Dánsku, teď pomohla k postupu na evropský šampionát a brzy může zkompletovat zvláštní hattrick.

Včera odletěla s týmem na olympijskou kvalifikaci do Španělska, kde se Češky vedle domácích utkají ještě s Nizozemskem a Argentinou. Start v Paříži si zajistí dva celky. Na oslavy tedy nebylo příliš prostoru.

„Postup na Euro je důležitý. Ale jedeme dál, olympijské kvalifikaci přikládáme velkou váhu. A budeme doufat, že oslavy budou až potom,“ říkala Franková.

„Ve Španělsku bude klíčový hned první zápas s domácím týmem. Bude to buďa nebo,“ dodala odhodlaně.