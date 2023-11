Čtrnácté kolo házenkářské extraligy nabídne střet semifinalisty s mistrem minulé sezony. Úřadující šampioni z Talent týmu Plzeňského kraje hrají v sobotu od 17 hodin v Lovosicích. Šlágr kola proti sobě svede v tabulce první Talent s pátými Lovosicemi. Jelikož tento týden odstartovala druhá polovina soutěže, mají tito soupeři už za sebou první měření sil. Na konci srpna v Plzni vyhrál Talent 37:29.

Na archivním snímku zápas 1. kola extraligy Talent - Lovosice (v černém), 31. srpna 2023. | Foto: Hynek Sladký

Trenér Talentu Petr Štochl čeká lepší Lovosice než v prvním kole na západě Čech. „Vrátil se jim Trkovský a v mnohem lepší formě hraje Hniďák,“ vysvětlil.

„Po výrazném vítězství nad Duklou v minulém kole jsou Lovosice v dobré náladě. Nečeká nás tam nic snadného,“ dodal Štochl.

Lovosice porazily Pražany 33:24 a kromě Hniďáka se zaskvěl sedmigólový střelec a bývalý reprezentant Jiří Motl.

„Ač nechci snižovat výkon Lovosic, tak musím říct, že Dukla nepředvedla dobrý výkon. Nicméně poučení jsme si z toho zápasu vzali a doplnili jsme ho o známé informace z předchozích utkání Lovosic,“ řekl trenér Plzně.

Házenkáři Talentu jsou jediným neporaženým týmem extraligy, ale mužstvo se chová ke každému soupeři s respektem. „Během týdne v předehrávkách se děly zajímavé věci – Karviná bojovala do 50. minuty o vítězství ve Strakonicích a Brno prohrálo v Hranicích. Takže kromě respektu k soupeři je třeba hrát s plným nasazením. Koncentrujeme se na svůj výkon a snažíme se, aby se protivník přizpůsobil naší hře. Myslím si, že vzhledem k postavení v tabulce, se nám většinou snad daří donutit soupeře, aby hrál podle našich not. V Lovosicích to ale samozřejmě bude hodně těžké,“ prohlásil Petr Štochl.

Minulý týden nehrála třeba křídla Nikola Kosteski a Ondřej Šafránek. V průběhu zápasu odstoupil po faulu soupeře pivot Martin Nový.

„Martin Nový bude v Lovosicích k dispozici. Ostatní hráči, které jsme proti Hranicím šetřili, také. Ale definitivně se u nich rozhodneme až po dnešním tréninku (pátek), protože někteří mají nějaké šrámy,“ nastínil kouč.

Kompletní kádr dává plzeňskému trenérovi širokou škálu možností, jak v Lovosicích sestavit zahajovací šestku.

„Základní šestku v hlavě máme, ale úplnou jistotu ještě nemáme u gólmanů. Tím nechci říct, že se budeme rozhodovat na poslední chvíli. Řešíme to s Honzou (Štochl) a s Jirkou (Hynek), gólmany sledujeme jak v zápasech, tak v trénincích,“ řekl Petr Štochl.

Minulý zápas chytal Karel Šmíd, předtím Filip Herajt.

