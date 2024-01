„Samozřejmě, že mě to mrzí, za nominaci bych byl rád, ale realita je taková, že nejedu. Nominovaní byli jen dva gólmani, Mrkva a Hrdlička jsou kvalitní brankáři. Trenér říkal, ať jsem připravený na telefonu. Mají tam ještě Martina Galiu, který by mohl zaskočit. Myslím si, že jsem až čtvrtý v pořadí,“ řekl Filip Herajt.

Takhle na dosah evropský či světový šampionát v budoucnu už mít nemusí. Brankáři Talentu totiž pomohla absence zraněné reprezentační dvojky Šimona Mizery.

„Ano, letos to byla moje největší šance. Ale nedokážu říct, co bude za pár let. Kluci ze zahraničních soutěží mají větší zkušenost, takže dostali přednost. Já znám jen extraligu, ale třeba časem také přestoupím do zahraničí,“ prohlásil Herajt.

Házenkáři Herajt a Bláha jsou na kempu reprezentace před mistrovstvím Evropy

„Momentálně jsem spokojený v Plzni, ale mám i nějaké nabídky ze zahraničí. V současnosti se řeší smlouva v Plzni, víc se nechci vyjadřovat,“ doplnil.

Filip Herajt přesto na kemp reprezentace před Vánoci a mezi svátky nebude vzpomínat ve zlém.

„Jsou to pro mě velké zkušenosti. Mezi svátky jsem tam byl jen dva dny, protože Tomáš Mrkva měl volno, takže potřebovali dva gólmany na úvod kempu. Pak mě pustili domů, protože přijel Tomáš a už jsem tam nebyl potřeba. V reprezentaci je to úplně jiný styl házené, který trenér Sabaté po nás chtěl. Pro gólmany to sice až tak náročné nebylo, jen jsem chytal, ale pro hráče to muselo být hodně těžké po taktické stránce,“ vysvětloval brankář Talentu.

Měl jsem motivaci vyrovnat se Galošovi, říká brankář Talentu Herajt

A jaké dojmy nabyl ze dvou reprezentačních kempů?

„Talentovaní kluci z extraligy se neztratili. Například Havran nebo Trkovský, jsou šikovní a zvládnou roli, kterou po nich trenér Sabaté chce, ačkoli se tomu někteří lidé diví. Dá se z extraligy probojovat na mistrovství Evropy, ale samozřejmě některé zahraniční ligy jsou kvalitnější,“ uznal Filip Herajt, který se od začátku ledna znovu zapojil do zimní přípravy plzeňského Talentu.

„Už se těším na přátelské zápasy s Aue a s Drážďany, protože taková utkání jsou zpestřením přípravy,“ uvedl gólman Plzně.

Talent odehraje přípravné zápasy s Aue a s Drážďany