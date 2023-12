V poslední vteřině zápasu házenkářské extraligy mezi Frýdkem-Místkem a hostujícím Talent týmem Plzeňského kraje vyrovnával Daniel Bláha na 29:29. U úspěšné kombinace byl i Jakub Douda.

Plzeňský házenkář Jakub Douda. | Foto: Hynek Sladký

„Při time-outu jsme se domluvili na kombinaci, jakou zahrajeme. Povedla se, protože jsme vstřelili vyrovnávací branku. Chtěli jsme to dohrát na Dana Bláhu, měl jsem úkol jen přihrát balon,“ popsal poslední čtyři vteřiny Jakub Douda.

Po domácí remíze opět nerozhodný výsledek s tímto soupeřem. Hra Frýdku vám nesedí?

Těžko říct. Ale Frýdek byl na nás v Plzni i u nich výborně připravený. V obou zápasech hrál celou dobu sedm na šest a my jsme nebyli schopní si s tím poradit. Je těžké, když soupeř hraje v sedmi, ale i tak si myslím, že jsme si s tím měli poradit mnohem lépe.

Chtěl byste po zkušenostech z této sezony narazit na Frýdek v play-off?

(smích) To je ještě daleko. V play-off si nevyberete, protože už jsme se několikrát přesvědčili, že je jedno, jestli hrajete s osmým nebo s druhým, protože ty zápasy jsou vyrovnané. Play-off je specifické v tom, že mužstva z nižších míst tabulky se na vás chtějí vytáhnout, takže o to je to těžší. Pokud bychom dostali Frýdek v play-off, tak bychom měli motivaci navíc ukázat, že dvě remízy nejsou pravidlem.

Podruhé za sebou jste nevyhráli. Zažil jste to v Plzni během základní části?

Myslím si, že jednou jsme už měli takovou sérii. Jinak si nic nevybavuju. Ale nebudeme z toho dělat vědu, protože zápasy jsou těžké a nemůžeme věčně vyhrávat, nejsme kapela (úsměv). Holt porážky a remízy někdy přijdou.

Kvůli dvouzápasové sérii bez vítězství jste klesli na druhé místo…

Za posledních šest let ve finále s Karvinou jsme viděli, že rozdíly doma a venku nejsou tak velké. Potvrdilo se, že my můžeme vyhrát v Karviné a Karviná v Plzni. Samozřejmě by bylo příjemnější být první, ale zase tak velkou váhu tomu úplně nemusíme dávat.

