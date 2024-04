Začátek dubna bývá tradičně startem soutěží národních házenkářů a nejinak tomu bude i letos, kdy se o víkendu naplno roztočí kola nejvyšších soutěží mužů i žen, kterým začíná finálová skupina.

Z finálového turnaje Českého poháru v národní házené v Dobrušce.

Po sobotní předehrávce 16. kola Podlázky vs. MS Brno je v neděli na programu kompletní 13. kolo, v němž od 10.30 hodin přivítají Nýřany v záchranářském souboji Baník Most. A na programu jsou i dvě západočeská derby, lídr tabulky a čerstvý vítěz Českého poháru TJ Příchovice přivítá od 16 hodin Nezvěstice a už dopoledne (11.00) přijedou do Přeštic úřadující mistři z Tymákova.

Dvě atraktivní derby nabídne úvod finálové skupiny žen, protože utkání Sokola Blovice v Hlinsku bylo o týden odloženo. Už dopoledne od 9.30 přivítají obhájkyně mistrovského titulu Sokol Dobruška sousední Sokol Krčín a od 16 hodin se potom hraje na západě Čech, do Tymákova přijedou Přeštice.

Oba celky se nedávno utkaly na finálovém turnaji Českého poháru v Dobrušce, který byl generálkou na ligové boje. Úspěšnější byl Tymákov, který ve vzájemném souboji vyhrál vysoko 31:13.

Vítězové poháru jsou ze západu Čech

A protože Tymákov zvládl i další dvě utkání, získal vítěznou trofej. Přeštické ženy skončily jen vinou horšího skóre třetí za Dobruškou, s níž remizovaly 26:26.

Národní házenkářky z Tymákova ovládly také individuální ocenění, když měly ve svých řadách nejlepší brankářku (Barbora Houhová), obránkyni (Karolina Mertlová) i útočnici (Pavla Šmídlová). Pouze pořadí střelkyň opanovala s 35 góly domácí Petra Vošlajerová.

Mezi muži se z prvenství ve 49. ročníku Českého poháru radovali Příchovičtí, kteří sice ztratili bod remízou s Tymákovem (11:11). Další dva zápasy – s Dobruškou (19:11) i druholigovým 1. NH Brno (19:12) – však vyhráli, a protože jejich regionální rival na závěr turnaje ztratil další remízou (22:22) s domácí Dobruškou, přebrali trofej.

Ceny pro nejlepší hráče si rovnoměrně rozdělili vítězové z Příchovic, kteří měli ve svém středu nejlepšího obránce (Václav Brada) a útočníka (Ondřej Hošťálek) finálového turnaje, z Tymákova pak zase byl nejlepší gólman Václav Majer a střelec Jan Jahoda.