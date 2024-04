Po měsíční zápasové přestávce se vrátil do sestavy házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje Milan Škvařil. Jedenatřicetiletá levá spojka se podílela na demolici Kopřivnice (40:26) v prvním utkání semifinále play-off extraligy sedmi góly.

1. semifinále play-off: Talent tým Plzeňského kraje - Kopřivnice 40:26. | Video: Martin Švec

„Je fajn být zpátky. Trápil jsem se na tribuně při čtvrtfinále s Frýdkem, protože play-off je pro mě nejdůležitější. Těším se na něj celý rok. Přijít o play-off by mě mrzelo více, než nehrát základní část,“ řekl Milan Škvařil.

Snažil jste se urychlit návrat na palubovku?

Dělali jsme všechno pro to, abych se vrátil co nejdříve. Bohužel návrat vyšel až teď. Ale zápasů bude ještě hodně.

Trenér Petr Štochl vás poslal na hřiště v polovině první půle. Jaké to bylo?

Byli jsme domluvení, že když to půjde, tak mě tam na chvíli pustí. Takže jsem počítal, že nastoupím, protože play-off se nehraje šedesát minut v šesti lidech.

Navíc jste se chytil střelecky.

Pomůže vám, když se do toho dostanete první ranou, Cítil jsem se dobře, doufám, že budeme pokračovat ve skvělých výkonech.

Ukázal jste Danovi Bláhovi, že svůj post jen tak nepustíte?

Ještě tu jsem (úsměv). Myslím si, že se dobře doplňujeme. Bláhič to odstřílí z dálky, z dvanácti metrů, ale já to s kluky dohraju až do brány. Občas taky vystřelím. Myslím si, že více variantami jsme pro soupeře nečitelní.

Jak důležité je pro vývoj série, že jste vyhráli velkým rozdílem?

Soupeř přijel nabuzený a sebevědomý po postupu přes Duklu. Myslím si, že posledních pět minut byli skleslí. Výsledek z Plzně jim sebevědomí asi nepřidá.

Co čekáte od druhého zápasu v Kopřivnici?

Bude to boj, který musíme zvládnout. Tam přijde plná hala, diváci je poženou, mám rád bouřlivou atmosféru. My budeme muset bojovat.

V Kopřivnici jsou diváci hodně blízko.

To je pro mě ideální, protože s nimi můžete komunikovat a pobavit se, jak se mají (smích).

Skončí série 3:0 na zápasy?

Důležité bude, jak vlítneme do venkovního zápasu. Bude to boj, protože každý zápas je jiný. Samozřejmě že bychom rádi sérii zvládli ve třech zápasech.

