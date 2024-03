Byl gólovým tahounem házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje v základní části a střelecký apetit a přesná muška se talentovaného Daniela Bláhy drží také v úvodu play-off extraligy. Osmnáctiletý vytáhlý házenkář nastupující na levé spojce výrazně přispěl mistrovskému Talentu ke čtvrtfinálovým výhrám v Plzni proti Frýdku-Místku (35:33, 33:23). Talent vede 2:0 na zápasy a od postupu do semifinále ho dělí jedna výhra.

Daniel Bláha (s balonem) v prvním utkání čtvrtfinále play-off: Talent tým Plzeňského kraje - Frýdek-Místek 35:33, 24. března 2024. | Foto: Hynek Sladký a Václav Nováček

V prvním duelu Bláha vstřelil jedenáct gólů, ve druhém sedm. V obou případech byl nejlepším střelcem zápasu v dresu Talentu Plzeň. „Na play-off jsem víc motivovaný. Poslední dobou se mi daří, tak se toho snažím využít a hrát každý zápas co nejlíp umím,“ řekl Daniel Bláha, který hraje své druhé extraligové play-off.

Ve druhém utkání si obrana Frýdku-Místku plzeňského mladíka více všímala. Přesto dokázal skórovat sedmkrát. „Připravovali se na mě. Ale zase se otevírá prostor pro spoluhráče. Občas se to otevře i přede mnou, takže v podstatě nic neměníme,“ prohlásil Bláha.

Kromě útoku byl klíčovým hráčem domácích i v obraně, kde čelil hře Frýdku-Místku sedm na šest bez gólmana.

„Hodně složitě se to brání, ale myslím si, že ve druhém utkání jsme se s jejich hrou sedm na šest poprali dobře. Hráli jsme to, co nám řekli trenéři, ale kvůli soupeři neprozradím podrobnosti,“ usmál se Daniel Bláha.

Další výhra. Talent si do Frýdku poveze mečbol

„V postupném útoku hrají docela dlouho, takže musíme být pořád ve střehu. V podstatě každý brání jednoho a půl hráče, a proto je to těžší fyzicky i mentálně. Ve druhém utkání jsme se zlepšili v obraně, ale i v útoku. Změnili jsme přístup a hráli jsme to, co jsme měli,“ dodal.

Po dvou zápasech ve dvou dnech mají plzeňští házenkáři volno, třetí zápas ve Frýdku-Místku se hraje v pátek od 15 hodin. „Nemám konkrétní recept, jak setřást únavu. Upřímně – hra nebyla moc rychlá a díky tomu byly pasáže, kdy jsem si mohl odpočinout,“ vysvětlil Bláha.

„Sérii chceme ukončit už ve třetím zápase. Ale nepůjde to samo, proto musíme do toho jít jako do zápasů doma a vyhrát, abychom ušetřili co nejvíce sil,“ uzavřel.

FOTO, VIDEO: Talent vykročil do play-off vítězstvím