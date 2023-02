„Teď jsem se zapojil do univerzitního programu UNIS, který podporuje studium se sportem. Program podporuje vybrané sportovce z celé univerzity a díky němu všechno zvládám mnohem lépe. Je v něm finanční podpora a různé výhody, abychom sport a studium skloubili co nejlépe,“ říká Martin Říha.

Program funguje na bázi výběrového řízení?

Ano. Přihlásí se určitý počet lidí a podle úspěchů za předchozí rok se udělá výběrové řízení. Jelikož jsme minulý rok s kluky vybojovali stříbrné medaile, vyhráli domácí pohár a účastnili se evropského poháru, byla cesta do programu UNIS pro mě snazší.

Vysvětlete laikovi rozdíl mezi ergoterapií a fyzioterapií.

Ergoterapeut se snaží začlenit člověka po traumatickém onemocnění, nehodě, nebo s mentálním postižením zpět do společnosti. Aby dokázal zvládat denní činnosti a byl soběstačný. Fyzioterapie se týká určitého problému, například pohybového.

Čekají vás letos státnice?

Až příští rok, protože jsem si studium prodloužil o rok, abych všechno zvládal lépe.

I když studujete prezenčně, tak večerní přednášky vynecháváte kvůli tréninku?

Ano, ale od toho jsem v programu UNIS, aby pedagogové byli shovívavější. Myslím si, že takto je to super. Samozřejmě že když je studium ve večerních hodinách, tak to moc nešlo skloubit se sportem.

Jaké jsou přesto vaše zkušenosti za ty necelé tři roky?

Už jsem si zvykl. Občas mám třeba dopoledne povinné předměty, takže musím vynechat ranní trénink v posilovně, kterou si mohu nahradit kdykoliv po večerním tréninku. Někdy je to náročné, protože člověk ráno přijde do školy a domů se vrátí v osm večer.

Jak to máte s přípravou na zkoušky?

Příprava na studium nastává až ve zkouškovém období, které je naštěstí v lednu, a pak po play-off v červnu. Samozřejmě ale v průběhu roku jsou testy, takže se učím i v průběhu semestru.

Budete se chtít věnovat raději tomu, co studujete, než dráze trenéra či manažera?

Na střední škole jsem vystudoval maséra, takže už od té doby jsem měl nějakou vizi a tím směrem bych se chtěl ubírat. Vysoká škola mi umožní ještě lépe poznat lidské tělo. Po ukončení házenkářské kariéry bych chtěl u sportu zůstat. Uvidíme, jestli jako trenér, nebo jako Zdeněk Koranda, náš masér v týmu. Což by mně vyhovovalo vzhledem ke zkušenostem s házenou. Navíc bych mohl jezdit na zápasy a prožívat je s mužstvem.

Případně u jiného sportu, jako bývalý házenkář Jaroslav Kugler, masér u hokejistů Škody Plzeň?

Ano. Měl jsem nabídku, abych vykonával praxi maséra u fotbalistů v Přešticích. Ale to byla spíš hypotetická nabídka od bývalého spoluhráče z házené, který se teď pohybuje u fotbalu. Je jasné, že toho mám hodně a že by to teď nešlo. Nicméně jsem rád, že se taková příležitost naskytne, že lidé o mně vědí a že studium má smysl.

