„Tam se snadno nevyhrává, takže vítězství nás hodně potěšilo. Napravili jsme porážku v Zubří a zároveň dva body z Karviné nás nakopnou do dalších zápasů,“ řekl házenkář Talentu Tomáš Nejdl.

Levé spojce Plzně se střelecky dařilo. Z 26 branek Talentu jich vstřelil devět.

„Zakončoval jsem akce, které mi kluci připravili, o to jsem to měl snazší. Na druhou stranu mi tam toho spoustu nespadlo. Doufám tedy, že to bude v dalším utkání lepší,“ byl k sobě kritický Nejdl.

Zítra se střetne druhý tým (Plzeň) extraligové tabulky s devátým (Kopřivnice). Také Kopřivnice půjde do souboje povzbuzena výhrou z posledního kola, v němž doma porazila Duklu Praha 35:30.

„Jeden zápas o formě ještě nevypovídá. Kopřivnice je však nepříjemný a nepředvídatelný soupeř. Těžko říct, s čím přijedou, protože její tým je od začátku sezony stále v pohybu kvůli nemocným a zraněným hráčům. Proto třeba prohrála ve Strakonicích. My musíme k zápasu přistoupit zodpovědně. Pokud podáme svůj standardní výkon, měli bychom utkání zvládnout,“ tvrdil Tomáš Nejdl.

Na soupeře podle něj bude platit dobrá házená, zvládnutá taktika a bojovnost.

Proti Kopřivnici Talent uzavře první polovinu soutěže, nepočítáme-li dohrávku 5. kola 23. listopadu v Praze s Duklou.

„Rádi bychom první část soutěže zakončili vítězně,“ přeje si trenér plzeňského mužstva Petr Štochl.

„Kopřivnice je velmi nepříjemný soupeř, který nehraje nějak zvlášť pohlednou házenou. Očekávám bojovnou a rvavou hru, na kterou je potřeba se připravit. Pakliže se s tím vypořádáme a nedáme soupeři šanci, aby se s námi mohl prát a přerušovat naše kombinace, tak bychom ten zápas mohli zvládnout,“ je přesvědčen Štochl.

Předpokládá, že na Kopřivnici bude platit rychlost či náběhy do volných prostorů. „Nesmíme útočit přímo do hráčů, protože bude složité se přes ně dostat. Pakliže dokážeme soupeře dostat do pohybu a do většího prostoru, tak budeme my úspěšnější,“ myslí si Petr Štochl.

V úterý se rozhodlo o termínu 3. kola Poháru EHF. Talent odehraje s Ramatem Hasharon obě utkání v Izraeli – 10. 12. od 16 hodin a11. 12. od 17 hodin.

