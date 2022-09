„Most byl nad naše síly. I když měl za sebou náročný nedělní zápas, kvalitu v přechodové fázi neztratil. My jsme chtěli eliminovat tuto jejich silnou zbraň, ale bohužel jsme rychlostně zaostávali. Měli jsme i světlejší chvilky, ale trápili jsme se v zakončení. Dokázali jsme do zápasu zapojit i mladé hráčky, a ty se neztratily. Jediné, co nás teď mrzí, je zranění Nikol Melicharové, které se dá teď jen těžko odhadnout,“ hodnotil zápas na klubovém webu trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

„Nástup do utkání jsme měli dobrý, ale Most je výkonnostně i herně na jiné úrovni než my. Rychle otočil a v utkání diktoval tempo. Pokud se nenaučíme lépe bránit a těžit z toho přechod do první i druhé vlny, tak s Baníkem nemůžeme hrát vyrovnanou partii,“ pokračoval na svazových stránkách Řezáč.

DHC Plzeň má po třech zápasech dva body za výhru nad Olomoucí. V dalším kole Plzeňanky hostí Sokol Porubu (sobota 24. září, 17 hodin).

