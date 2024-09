Dominiku, do přípravy Talentu jste kvůli účasti na dorosteneckém Euru naskočil později, stihl už jste se v týmu zabydlet?

Po šampionátu jsem měl jen dva dny volna, oklepal jsem se a vrhnul jsem se do přípravy. Nějaká nervozita z působení v novém týmu tam samozřejmě byla, ale pak jsem se snažil co nejlépe připravit na extraligu.



Jak zpětně berete účast na mistrovství Evropy, která vám přinesla postup na světový šampionát?

Určitě jsme chtěli víc, minimálně postoupit do elitní osmičky. Ale měli jsme těžkou skupina. Když se na to dívám s odstupem času, tak jsme rádi za postup na mistrovství světa. Teď máme necelý rok, abychom se připravili na šampionát.



Jaká byla mezinárodní zkušenost? Otevře to člověku oči?

No určitě, můžete tam poměřit síly s elitními týmy v Evropě. Není to žádná sranda, někteří ze soupeřů už nastupují v evropských pohárech nebo dokonce v Lize mistrů. Je to úplně něco jiného. Pro mě motivace, abych si dál mohl žít v házené svůj sen.



Když už jsme u dorostenecké reprezentace, předpokládám, že její trenér Jiří Hynek měl prsty ve vašem přestupu do Plzně?

Dá se říct, že on si mě vyhlédl. (úsměv) Já osobně jsem z angažmá v Plzni nadšenej, můžu se posouvat dál. Parta je tady super, všichni kluci v týmu mně pomáhají, takže zatím nemám sebemenší problém a jsem tady rád.



Zvažoval jste přestup do Plzně? Radil jste se o tom s někým?

Jenom s rodinou, ale bylo to krátký. Hned potom, co jsem měl schůzku s Honzou Štochlem (manažer Talentu – pozn. aut.), tak jsem věděl, že je to pro mě správný krok. Věřím, že i já budu mít klubu co dát, abychom hráli o nejvyšší příčky.



V čem byste řekl, že jsou vaše házenkářské přednosti?

Určitě v obraně. Křídlo je těžký post, běhá sem a tam, takže budu muset hodně lítat a uvidíme. (úsměv)



Jak jste se v Plzni zabydlel?

Z Jičína jsme přišli společně s Danem Grabemannem, od klubu jsme dostali byt. Zatím je to skromné, ale do budoucna to bude super.



| Video: Youtube

Jste připravený na větší boj o místo v sestavě, než jste měl v Jičíně?

Tam jsem tolik prostoru nedostával, vlastně jsem s áčkem jen trénoval. Ale i tady to bude těžké, jsme tady dvě křídla. Budu se chtít poprat o minutáž na hřišti i o nejvyšší příčky v tabulce.



Teď se Jičín představí v Plzni, jak se těšíte na ten zápas?

Jo jo, těším se hodně. S klukama jsme se dlouho neviděli, takže popovídáme, ale kamarádství půjde stranou, na hřišti bude panovat nějaká rivalita.



Když už jsme u Talentu. Je v týmu někdo, koho jste obdivoval?

Z hráčů to je určitě Honza Stehlík, na svůj věk je pořád v super formě. Taky mně hodně radí, ale to i ostatní kluci. Pomáhají mi, protože jsem tady nejmladší.