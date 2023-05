Po semifinále se Zubřím ho plzeňští fanoušci zvolili nejlepším hráčem Talent týmu Plzeňského kraje a skvělou formu potvrdil i ve finále proti Baníku Karviná. Brankář Talentu Filip Herajt se výrazně podepsal pod zisk mistrovského titulu a svými výkony se minimálně vyrovnal gólmanské legendě a jistý čas nejlepšímu brankáři německé bundesligy Martinovi Galiovi v brance Karviné.

Filip Herajt. Plzenští házenkáři na domácí palubovce porazili v pátém finálovém utkání celek Karviné a stali se vítězem nejvyšší domácí házenkářské soutěže. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Měl jsem motivaci se mu vyrovnat. Galoš chytal také super, v pátém zápase střídal kvůli nějakému zranění, takže do brány šel Péťa Mokroš. Ten také předvedl pár skvělých zákroků, ale naštěstí jsme to dotáhli my do úspěšného konce,“ řekl šťastný 27letý Filip Herajt.

Co vám řekl Martin Galia po zápase?

Gratuloval mi k dobrému výkonu. Galoš je super chlap.

Ceníte si letošního titulu více než těch předchozích?

V této sezoně jsem chytal nejvíc ze všech, a proto jsem rád, že se titul povedl a že jsem na něm měl svůj podíl. Takže je pro mě určitě cennější. Příští sezonu to může být jinak, třeba bude více chytat Kája Šmíd, který byl tuto sezonu zraněný, a proto jsem chytal častěji.

Vážíte si titulu více po náročné pětizápasové bitvě?

Určitě. Je sladší, než kdybychom vyhráli 3:0 na zápasy. Mám radost, je to super.

Jak vám bylo, když jste finálovou sérii prohrávali 0:2 na zápasy?

Věřil jsem, že to obrátíme. Ale zároveň jsem věděl, že to může skončit jakkoliv, i 0:3 na zápasy. Nicméně doufal jsem, že to vyhrajeme, což se povedlo. Takže paráda.

Nevzdali jste se za stavu 0:2 na zápasy ani 8:13 v pátém zápase…

Samozřejmě bych byl radši, kdybychom vyhráli sérii 3:0. První zápas jsme bohužel prohráli o gól, druhý na sedmičky, které jsou o štěstí. Ale jsem rád, že od druhého poločasu druhého zápasu jsme Karvinou přejeli.

V pátém zápase jste prohrávali o pět branek, Karviná hrála soustředěně…

Věřil jsem ale, že to zlomíme. Nám se v tu chvíli opravdu nedařilo. Koncovka nám selhávala, v obraně jsme selhávali. Věřil jsem, že když tohle zlepšíme, zápas otočíme. Myslím si, že utkání dopadlo nejlépe, jak mohlo, tedy se suverénním náskokem, který jsme si pohlídali. Nedopustili jsme drama.

Jak vás připravil trenér Petr Štochl na play-off?

Řekl nám spoustu věcí, ale nebudu říkat co, abych neradil Karviné do příští sezony. Poradil nám pár taktických pokynů, na co si dát v bráně pozor. Snažili jsme se to plnit, ale občas to nešlo, takže nadával (úsměv).

Pomohly vám jeho rady?

Určitě. S jeho zkušenostmi ano.

Řekl jste si výkony v play-off o pozvánku do reprezentace?

Samozřejmě bych byl rád, ale v reprezentaci jsou dva kvalitní gólmani Mrkvič (Tomáš Mrkva) a Šimon Mizera, přes které se dostat bude hodně těžké.

Může být tato sezona vaším odrazovým můstkem do zahraničí?

Smlouvu mám ještě na příští sezonu. Samozřejmě bych si rád zkusil zahraniční angažmá, i když jsem v Plzni zatím šťastný.

Znáte scénář mistrovských oslav?

Vůbec ne, protože před zápasem jsme nechtěli nic plánovat, takže oslavy budou spontánní. Slyšel jsem ale, že někdo z vedení něco naplánoval a přichystal. Jsem zvědavý, co to bude, ale určitě to bude parádní.

