„Za šanci jsem rád. Moc jich není, protože máme hodně dobrý tým na to, abych dostával prostor. Teď se to povedlo, odehráli jsme hezký zápas. Strakonice zpočátku držely krok, ale pak jsme se naštěstí utrhli do většího brankového rozdílu, takže my mladí jsme si mohli zahrát,“ potěšilo Petra Zedu.