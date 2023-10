Házenkářky DHC Plzeň prohrály zápas 5. kola MOL ligy na Slovensku s Dunajskou Stredou 26:33. Plzeňanky jsou v tabulce osmé. V sobotu od 17 hodin je čeká další top družstvo soutěže - vicemistryně z Baníku Most, kam před sezonou přestoupila z DHC Plzeň Karin Řezáčová, dcera trenéra DHC Richarda Řezáče.

Na archivním snímku zápas 1. kola MOL ligy Zlín - DHC Plzeň. | Foto: Jaroslav Pavlík

Vyrovnané utkání překlopily na svoji stranu domácí hráčky, když v 17. minutě vedly 9:4. První poločas skončil 8:14 v neprospěch DHC Plzeň.

Druhá třicetiminutovka byla vyrovnaná, ale hostující házenkářky se nezmohly na smazání ztráty ve skóre, a tak prohrály 26:33.

„Zápas jsme odehráli ve vysokém tempu a je škoda, že nás trápila koncovka. Kdybychom proměňovali šanec v prvním poločase, výsledek by byl určitě zajímavější. Máme velké rezervy v obranné činnosti krajních hráček, kde jsme mnohokrát pustili do zakončení křídla. Povedlo se nám eliminovat jejich první a částečně druhou vlnu. Odjíždíme s pocitem, že jsme dali do zápasu maximum a mít vyšší procento úspěšnosti střelby, byl by zápas otevřený,“ řekl svazovému webu trenér DHC Plzeň Richard Řezáč, kterému před zápasem na Slovensku vypršel trest z minulé sezony a mohl být na lavičce plzeňského družstva.

