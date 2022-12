Hasharon o svém postupu prakticky rozhodl už v prvním utkání. Potvrdila se předzápasová slova trenéra Plzně Petra Štochla, že hra Ramatu stojí a padá se srbskými házenkáři. Ivan Mosić v sobotu nastřílel dvanáct, v neděli osm branek a gólman Tomislav Stojković měl téměř 26procentní úspěšnost zákroků a ve druhém utkání 28 procent.

Kromě jednoho okamžiku Talent prohrával celý první poločas sobotního duelu. Nejvyšší rozdíl byl v 21. minutě, a to o sedm branek – 9:16. Plzeň stáhla ztrátu na poločasových 18:21.

Krátce po uplynutí první desetiminutovky druhé půle si vzal Hasharon zpět sedmigólový náskok – 22:29. V polovině druhé třicetiminutovky se dostalo izraelské mužstvo do desetibrankového trháku 33:23. Talentu se sice podařilo snížit na rozdíl sedmi gólů, ale v poslední desetiminutovce utkání se domácí házenkáři dostali do vedení 39:27. Konečnou podobu skóre 39:28 pro Ramat Hasharon dal plzeňský Kosteski.

Talent je před další výzvou. Hraje o postup v pohárové Evropě

Plzeňští házenkáři museli vyhrát druhé utkání o dvanáct gólů, aby postoupili. Případně o jedenáct branek, aby si vynutili sedmimetrový rozstřel.

Většinu prvního poločasu druhého zápasu vedl Talent, který šel do šaten s náskokem – 18:16.

Ve 40. minutě se Hasharon ujal vedení – 23:22. O deset minut později Talent smazal tříbrankovou ztrátu 24:27 na 28:28. V závěru utkání byli úspěšnější domácí, a tak plzeňský Talent prohrál 33:34.

„Hlavní příčinou nepostupu je určitě nezvládnuté první utkání. Nepovedl se nám začátek, kdy jsme dostávali jednoduché góly. Mnoho branek jsme dostali od střelce Mosiće. Po poločase prvního zápasu jsme ztráceli tři góly, takže utkání bylo hratelné. Bohužel nás následně zradila koncovka a zápas jsme jasně prohráli o jedenáct branek,“ napsal z Izraele Deníku házenkář Talentu Martin Říha.

Štochl o ztrátě bodu: Oslabení ve druhé půli nás stála hodně sil

Vysoká porážka nezacloumala s motivací a ambicí Plzně postoupit do dalšího kola. „Do druhého zápasu jsme šli s plánem každých patnáct minut vyhrát o tři branky. Začali jsme utkání v sedmi hráčích v útoku, což byl samozřejmě risk. Vstoupili jsme do toho jako jiný tým. Myslím si, že jsme ve druhém zápase předvedli výkon, kterým bychom se chtěli vždy prezentovat. Příčinou porážky ve druhém utkání byla koncovka v druhém poločase, kdy jsme si na gólmanovi vylámali zuby a utkání jsme prohráli o gól. Nicméně tento dvojzápas je pro nás obrovská zkušenost a věřím, že nás to určitě posunulo dál,“ dodal Říha.

Do konce roku ještě čeká házenkáře Talentu páteční charitativní extraligový zápas s tradičním rivalem Duklou Praha a příští středu semifinále Českého poháru proti Brnu. „To budou zajímavé zápasy, které budou mít něco do sebe. Těším se na ně. Pak už bude zasloužená odměna s cukrovím u pohádek. Vánoční svátky mám rád, protože se po delší době uvidím s rodinou,“ řekl před odletem do Izraele hráč plzeňského Talentu Tomáš Nejdl.

Talent čeká ve Veselí generálka na víkendový Pohár EHF