Dobrovolně a pro mnohé překvapivě se Jan Chmelík vzdal házenkářské kariéry. Křídelník Talent týmu Plzeňského kraje se rozhodl pro novou životní etapu v necelých šestadvaceti letech. I když se rozloučil s mistrovským titulem, konec si určitě představoval jinak. Ve čtvrtém finálovém duelu extraligy proti Karviné totiž fauloval Dominika Soláka, za což Chmelík dostal červenou kartu a v rozhodujícím pátém utkání nesměl hrát. Navíc se stal terčem nenávistných komentářů karvinských fanoušků. Zjitřené emoce ve finále však nebyly důvodem házenkářova rozhodnutí ukončit sportovní kariéru.

Jan Chmelík. Futsalový zápas mistrů, 2. června 2023: futsalisté SK Interobal Plzeň - házenkáři Talent Týmu Plzeňského kraje 5:5. | Foto: David Koranda

„Nad koncem jsem přemýšlel delší dobu. Nejvíc jsem si s tím pohrával na podzim a definitivně se to zlomilo kolem Vánoc,“ řekl Jan Chmelík.

Pětadvacetiletý odchovanec pražské Dukly přestoupil do Plzně v létě 2017 a s Talentem třikrát vyhrál extraligu i Český pohár a dvakrát bral extraligové stříbro.

Co vás přimělo v 25 letech skončit s házenou?

Důvodů bylo více. Tím největším byl čas, který mně házená zabírala. O víkendech se hrály zápasy, takže si člověk nemohl naplánovat jinou aktivitu. Což mně přestalo vyhovovat resp. mně to nevyhovovalo od začátku. Ale čím dál více jsem si začal uvědomovat, že bych chtěl mít v životě větší volnost pro svoje aktivity.

Nepřesvědčila vás ani radost z házené?

Dobré a vyrovnané zápasy jsem si dokázal užívat jako na začátku. Nudily mě zápasy, které nebyly vyrovnané, ale myslím si, že takhle to nemám sám. Možná že v úplných začátcích to tak nebylo, ale tento pocit jsem měl už delší dobu.

Přesvědčovali vás spoluhráči nebo vedení, abyste pokračoval, nebo respektovali vaše rozhodnutí?

Vedení mě v podstatě nepřesvědčovalo, protože vědělo, že jsem si to vyřešil a že to chci takhle. Nicméně kluci mě pořád popichují a myslím si, že dokud se budeme vídat, tak mě budou popichovat.

Máte jasnou představu, čemu se budete věnovat místo házené?

Mlhavou. Ale chtěl bych vyjet na stáž do zahraničí. V zimě jsem dodělal školu, takže bych chtěl nastartovat profesní život.

To byla jedna z věcí, proč končíte?

Tím důvodem to úplně nebylo, ale nějak ovlivněné ano. Studium vysoké školy mi přišlo jako dobrá kombinace s házenou, abych zůstal v nějakém řádu. Zároveň mně současně končila smlouva v Talentu i studium. Teď budu mít řád více ovlivněný sám sebou, podle mých představ. Nikoliv někým jiným, třeba podle rozpisu svazu nebo tréninky v klubu.

Je to definitivní tečka za kariérou, nebo vás uvidíme za rok, dva v první nebo druhé lize?

Myslím si, že neuvidíte. Ale nikdy neříkej nikdy. Házená není nejlepším sportem dělat na nižší úrovni. To je taková nevýhoda našeho sportu. Je lepší ji dělat naplno.

Nepřesvědčily vás emoce ve finálové sérii s Karvinou, abyste pokračoval?

To mě spíš otrávilo a utvrdilo, že takto negativní prostředí už nechci ani vidět. Chápu ale, že jsem si to způsobil sám, protože kdybych nefauloval, tak se to celý proti mně neotočilo. Emoce ovšem nebyly ve smyslu: teď zůstanu a ukážu vám, ale byly spíš takové běžte do háje, už vás nechci vidět.

Co jste prožíval v pátém finálovém utkání, když jste nemohl týmu pomoct?

Bezmoc, naštvanost a smutek, protože poslední zápas jsem si nepředstavoval takto. Ale co se dá dělat.

Měl jste stejnou radost z titulu jako byste byl na hřišti?

To určitě ne. Byl jsem smutný a naštvaný, ale když jsme si s kluky dali pivo, bylo to už lepší.

Co vám dalo, případně vzalo působení v Plzni?

Dalo mi spoustu věcí, na které jsem možná tolik nemyslel, když jsem bilancoval, jestli zůstat, nebo ne. Budu vzpomínat na hodně skvělých a inspirativních lidi. Dalo mi možnost hrát nějakou dobu na relativně slušné úrovni, zkusit si profesionální sport, šanci studovat a nechodit na noční brigády, protože jsem měl nějaké peníze na uživení. Takže těch věcí mně to dalo hodně, rozhodně nelituji. Byla spousta zážitků ze šatny i ze hřiště.

V čem vám pomohla házená do civilního života?

(Dlouze přemýšlí). Napadá mě muset skousnout to, co se mi nelíbí, což je ta negativní věc. Dala mně nějaký řád, že existuje autorita, která se musí poslouchat a že osvícený monarcha je lepší než demokracie. Pokud se to má posouvat nějakým směrem, musí všichni táhnout za jeden provaz.

