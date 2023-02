"Jsme rádi za postup do finále. Trochu nás štvalo, že se kontumace semifinále v náš prospěch odvolávala, protože v nabitém programu extraligy to byl zápas navíc. K zápasu jsme ale chtěli přistoupit zodpovědně a dát Brnu najevo, že tady nebudou mít šanci. Což se nám v první půli povedlo, druhý poločas se dohrával, polevili jsme v koncentraci a spoustu ran jsme neproměnili," říkal Michal Tonar, 29letá střední spojka Talentu Plzeň.

Co bylo klíčem k tomu, že jste rozhodli už v první půli (22:13)?

Dobrý nástup do zápasu, na Brno jsme vlétli. Hned jsme si vytvořili náskok 4:1 a od začátku bylo jasné, že zápas chceme zvládnout a že ho zvládneme. Nasazení a chuť porvat se o postup do finále bylo bylo na naší straně větší než u Brna. Mrzí nás ale, že zápas neskončil vyšším brankovým rozdílem.

Po návratu na hřiště po zranění hrajete stále častěji…

Snažím se využít každou minutu, kterou dostanu. V létě mi končí smlouva, takže pokud možno ještě přesvědčit vedení Plzně o nabídce nové smlouvy, nebo přilákat nějakého jiného zájemce.

Jak se cítíte po zdravotní stránce?

Od října, kdy jsem se dostal zpátky na soupisku, se cítím dobře. Absolvoval jsem celou zimní přípravu. Mám radost, že zdraví drželo. Teď se hromadí i minuty na palubovce, za což jsem rád, snažím se toho využít a mančaftu pomoci. Doufám, že zvládneme konec sezony tak, jako v posledních letech.

Myslíte už na finále (15. března) s Karvinou?

Finále je daleko. Před pohárem hrajeme s Karvinou (4. března) i v extralize, kde nás čekají dva lehčí a dva těžší soupeři. Až pak bude finále poháru. Takže teď se ještě musíme soustředit na zápasy v extralize, které budou důležité, protože chceme udržet první místo. Máme to dobře rozehrané, zvládli jsme vzájemné zápasy s Lovosicemi a byla by škoda ztratit náskok.

V sobotu hrajete v Hranicích, které jsou poslední, ale doma nejsou oblíbeným soupeřem, že?

Ano, prostředí je tam specifické. Myslím si, že mám natolik kvalitní mančaft, že rozdíl musí být vidět. Přivezli jsme body z Prešova, Karviné a Lovosic, tak by byla škoda je nepotvrdit s papírově slabším soupeřem.

Co na ně bude platit?

Když se budeme soustředit na svůj výkon, tedy dobrá obrana a rychlý přechod do útoku, tak by to mohlo stačit. Trénujeme častěji než soupeř, což musí být znát po kondiční stránce. Máme široký kádr, proto můžeme stále točit čerstvé síly.

Brno se odvolalo proti kontumaci, se kterou souhlasilo. Talent mu vyšel vstříc