Házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje inkasovali ve třetím semifinále play-off extraligy pouhých 22 branek a lví podíl na tom měl brankář Filip Herajt. Sedmadvacetiletý gólman odchytal parádních 45 minut vítězného zápasu (37:22) proti Zubří. „Zápas jsme skvěle zvládli,i když chvíli jsme tam měli hluchou část. Na začátku druhého poločasu jsme potřebovali udržet náskok, což se povedlo,“ říkal Herajt.

Filip Herajt (vlevo) diskutuje s brankářským kolegou Karlem Šmídem. Talent tým Plzeňského kraje - Robe Zubří 37:22. | Foto: Hynek Sladký

Rozhodly zápas vaše úspěšné zákroky?

Nedokážu říct. Jsem rád, že se mi dařilo, hlavně v první půli. Díky tomu jsme soupeři odskočili. Ale celkově mužstvo hrálo super. Kluci výrazně zlepšili koncovku. To samé se dá říct o obraně, takže se mi líp chytalo. Defenziva byl rozhodujícím klíčem úspěchu. Dostali jsme 22 gólů, což je super číslo. Za první poločas jen 9 gólů, Musím kluky pochválit.

Navíc jste si dobře postavil bránu, protože v první půli vám párkrát pomohla tyčka.

(úsměv) To už je takové štěstíčko.

Po jednoznačném výsledku vedete 2:1 na zápasy, ale vyhráno ještě není…

Určitě ne. Doma je Zubří extrémně těžký soupeř. Ta atmosféra… Musíme se s tím poprat a vyhrát tam.

Dokázali jste, že je možné porazit Zubří o deset a více gólů v play-off…

U nich to ale bude mnohem těžší. Nicméně také to jde a ve středu se o to pokusíme. Doufám, že to bude poslední zápas série.

VIDEO: Talent deklasoval Zubří a je krok od finále