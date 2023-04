Jakub Šindelář patří k plzeňským házenkářům, kteří zažili všechny čtyři finálové série Talentu Plzeň proti Baníku Karviná. Od roku 2018 má extraligové play-off mistra buď Talent, nebo Baník. Nejinak tomu bude i letos, protože Plzeňi Karviná ve středu vyhrály čtvrté semifinálové zápasy a postoupily do finále. Talent vyřadil Zubří 3:1 na zápasy a stejným výsledkem přešla Karviná přes Lovosice.

Jakub Šindelář střílí na branku Zubří ve třetím utkání semifinále play-off. | Foto: Hynek Sladký

„Série se Zubřím byla vyhecovaná, ale myslím si, že férová bez nějakých záludností,“ říká Šindelář.

Vraťme se ještě ke čtvrtému zápasu semifinále v Zubří, kde jste vyhráli 38:32.

Byl to zápas, jaký jsme předpokládali a probíhal podle očekávání. Zubří nic nesložilo a hrálo se v bouřlivé atmosféře. Povedl se nám začátek zápasu, kdy jsme se gólově trochu utrhli a i přes pár výkyvů jsme si udržovali náskok celé utkání.

Zkuste porovnat letošní semifinálovou sérii s tou loňskou, v níž jste Zubří vyřadili 3:2 na zápasy.

Těžko říct, to už je strašně dlouho (úsměv). Zubří mělo letos více zraněných než my. Po druhém zápase mu vypadl Havran, který je pilířem obrany a od něj se to všechno odvíjí. To napomohlo tomu že zuberská obrana byla trochu prostupnější.

Čekal jste, že si Karvináv semifinále poradí s Lovosicemi?

Abych řekl pravdu, tak se to dalo čekat, protože más vyřazovacími boji větší zkušenost než Lovosice.I když ty hrály celou sezonu poměrně dobře.

Jaká je síla Karviné ve srovnání s minulou sezonou?

Řekl bych že je to stejný mančaft. Vyměnili se Patzelové, odešel Vojtěch a přišel Jonáš.

Bude pro vás obtížnější útočit do jejich obrany v čeles brankářem Galiou nebo bránit útoky reprezentantů Soláka, Patzela a Harabiše?

Asi obojí. Karviná je kvalitní tým, který hraje s námi každý rok finále. I letos si nedarujeme ani centimetr jak v útoku, tak v obraně.

Oproti loňsku budete mít výhodu v podobě startu finále doma…

Určitě. Teď se to vymění. Minulý rok jsme byli po základní části druzí, oni první. Pokud dojde na pátý zápas, tak budeme hrát doma, což bude výhoda.

Co vypovídá o extralize, když popáté za sebou hrají finále stejné kluby?

Nevím. Ale řekl bych, že extraliga se vyrovnala, ačkoli do finále jsme se vždy dostali my s Karvinou. Minulý rok jsme to měli o chlup ve čtvrtfinále a v semifinále. Hodně tomu pomohl i evropský pohár, který jsme hráli souběžně se začátkem série proti Brnu. Také jsme málem vypadli, protože ten program byl hodně našlapaný. Extraliga se sice zkvalitňuje a srovnává, ale my a Karviná máme mančaftys největšími zkušenostmi v play-off, a proto se pořád dostáváme do finále.

Finále začne od víkendu za dva týdny kvůli reprezentační přestávce. Vyhovuje vám to, nebo byste raději hrál už příští týden?

Jsme docela rádi, protože si trochu odpočineme a pak můžeme v plné síle vlítnout na finále. Do pondělí jsme dostali volno, pak začneme přípravu. Na ni bude více času, což mně vyhovuje.

