Jak jste přijal, že finálovým soupeřem plzeňského Talentu bude zase Karviná?

Dalo se to čekat, i když Lovosice zabojovaly a měly blízko k tomu, aby si vynutily pátý zápas. Ale i tak myslím, že Karviná by si postup do finále pohlídala.



Vy jste měli postup přes Kopřivnici jistý po třech zápasech, sledoval jste pak druhé semifinále?

Koukal jsem na poslední dva zápasy, zpětně jsem si pak pustil i druhé utkání, které vyhráli Lovci. Pro diváky to byla pěkná podívaná, hrála se atraktivní házená.

Finále házenkářů je tady. Talent vyzve Karvinou, pošesté v řadě

Jakým pohledem se na zápasy potenciálních soupeřů díváte? Sledujete střelce, nebo jste si to spíš užil jako fanoušek házené?V tomhle případě spíš jako fanoušek. Nevím, jestli je třeba ještě sledovat střelce, když spolu hrajeme tak často. (úsměv) Většinu kluků znám, ale video jsem samozřejmě studoval.

Je některý ze střelců Karviné zvlášť nečitelný?

Uvidíme, každý zápas je jiný. Záleží, jak mi to sedne, ale taky jak se daří jim. Mají v týmu víc dobrých střelců.

Díky rychlému postupu a reprezentační pauze jste měli volnější program, jak jste ho využil?

Bylo super, že jsme měli volné víkendy. Odpočinuli jsme si, někteří kluci doléčili lehčí zranění a teď na ně vlétneme.

Není to už nuda, proti Karviné budete hrát finále pošesté v řadě?Naopak, vždycky je to boj, ve finále jde o všechno. Proti Karviné je to navíc vždycky nesmírně vyhecované. Letos to očekávám stejné.

Loni jste ve finálové sérii zastínil svými výkony legendárního Martina Galiu, ale letos Karviná točí mladší brankáře. Bude to i letos hodně o vás gólmanech?

Určitě, gólman je základ obrany. Loni se mi dařilo, letos zatím nejsem v takové formě. Třeba to ještě přijde.



Karviná letos točí spíš mladší brankáře, co to udělá se střelci Talentu?

Popravdě, to si netroufnu říct. Předpokládám, že začínat bude Peťa Mokroš, který je jednička. Doufám, že se klukům na něho bude dařit a do branky Karviné se dostanou i další. (úsměv)