Kapitán Talentu je zpátky ve hře. Nervózní nebyl, říká Vinkelhöfer

Když naskočil před 14 dny do domácího zápasu s Hranicemi (29:21) vzbudilo to pozitivní ohlas hledišti. Jak by také ne! Křídelník Petr Vinkelhöfer, odchovanec a kapitán Talent týmu Plzeňského zápasu se vrátil po operaci kolenaa dlouhé rekonvalescenci, mino hru byl téměř rok.

Plzeňský kapitán Petr Vinkelhöfer se marně těšil na nedělní zápas se Sokolem Nové Veselí, celé 15. kolo extraligy bylo odloženo. | Foto: Hynek Sladký

„Samozřejmě zápasová praxe chybí. Ale nervózní jsem nebyl,“ okomentoval 33letý Petr Vinkelhöfer svůj návrat na palubovku. „Do mistrovské formy mám ještě daleko. Ale je Jsem rád, že se můžu konečně naplno zapojit do hry,“ doplnil kapitán Talentu, který se dělí o pozici na levém křídle s mladšími borci Šafránkem a Benešem. Byl i u první extraligové porážky Talent týmu Plzeňského kraje v této sezoněv Lovosicích (28:29). Ale těžkou hlavu z toho neměl. „Bylo nám jasné, že sérii neporazitelnosti těžko udržíme celou extraligu. Možná je dobře, že to přišlo venku, doma ztrácet body nechceme,“ prohlásil Vinkelhöfer s tím, že chce s týmem naskočit zpátky na vítěznou vlnu. Zdroj: Youtube Už v nedělním zápase se Sokolem Nové Veselí se chtěl s Talent týmem Plzeňského kraje vrátit zpátky na vítěznou vlnu, ale celé 15. kolo extraligy bylo kvůli složitým klimatickým podmínkám odloženo.

