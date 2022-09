Čtyřiadvacetiletá pravá spojka navíc zaujala i nového reprezentačního trenéra Benta Dahla a zúčastní se přípravného kempu v Praze od 26. září do 2. října. V národním týmu doposud nastoupila k šestnácti zápasům, už přes čtyři roky kouč Jan Bašný však kanonýrku přehlížel.

Oproti úvodní porážce v Písku to byl doma s Olomoucí výrazně lepší výkon, že?

Rozhodně. Ulevilo se mi, že jsme po vysoké prohře zabraly. Ještě je vidět, že se sehráváme, ale teď jsme makaly naplno a stačilo to.

V závěru jste se nicméně strachovaly a málem přišly až o šestibrankový náskok.

Vždyť by to jinak byla nuda, ne? (směje se) Asi nám trochu došly síly a musely jsme prostřídat. Náskok se tenčil, ale naštěstí vydržel až do konce. Skvěle chytala Karin Řezáčová, navíc si dobře postavila tyčky.

Vy jste nasázela jedenáct gólů, ale ve druhé půli jste se musela popasovat s osobní obranou. Jak těžko se proti ní hraje?

Já už jsem na osobku v rámci možností zvyklá. Trénovala jsem na to. Snažila jsem se uvolnit. I když to ale tolik nešlo, spoluhráčky měly v útoku mnohem víc prostoru.

Házenkářky zvládly drama s Olomoucí a slaví první výhru

Loni jste získala ocenění pro nejlepší hráčku interligy. Cílíte na obhajobu?

Není pro mě primární. Ale samozřejmě když se povede, budu ráda. Jsem ráda, že jsem zůstala v Plzni, se kterou se nám povedlo vybojovat stříbro. Měla jsem sice nabídku na přestup, ale nechtěla jsem měnit klub. Něco se totiž chystá…

Povídejte.

Příští rok se budu vdávat, takže rodina je pro mě priorita.

Gratuluji. Tak to máte šťastné období, po více než čtyřech letech jste totiž obdržela pozvánku do reprezentace.

Jsem ráda, že jsem po takové době dostala šanci. Obrovská motivace. Těším se, že od nového reprezentačního kouče Nora Benta Dahla načerpám spoustu nových poznatků. Pan Bašný byl skvělý trenér, ale po čase je změna potřeba.

Autor: Matěj Vybíral