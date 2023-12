Váš průměr je přesně sedm branek na zápas. Jste s přínosem pro tým spokojená?

Vždycky to může být lepší. Ona ta procentuální úspěšnost není až tak skvělá, jak by měla být, abychom mohly bojovat ještě o vyšší příčky. Ale myslím, že můžu s čistým svědomím mluvit nejen za sebe, ale i za ostatní holky, že jsme do toho daly maximum a stačilo to na osmé místo.

Panuje s tím spokojenost?

Je třeba uznat, že všechny týmy, které skončily před námi, mají vyšší kvalitu. Musíme si vzít z mistrovství světa jen to pozitivní. Myslím, že až časem nám dojde, co jsme dokázaly. A nejen nám, ale i fanouškům.

Navázaly jste na historický úspěch, kterým bylo osmé místo z mistrovství světa v Německu z roku 2017…

Ale je to nesrovnatelné, protože před šesti lety to byl úplně jiný tým. Pro nás není tradiční, že se dostáváme do závěrečné fáze turnaje. Teď jsme dokázaly, že na to máme, ale je potřeba s tím pracovat. Každá z holek může být pyšná na to, co předvedla. Máme deset hráček z česko-slovenské interligy, která není tak kvalitní jako přední evropské ligy. Je třeba, aby takových zkušeností posbíraly co nejvíce.

Kde vy osobně vidíte prostor ke zlepšení?V určitých fázích zápasů nám chyběla větší chytrost a trpělivost, abychom ho dokázaly zlomit ve svůj prospěch. Ale to zase souvisí s těmi zkušenostmi. Pokud na tom zapracujeme, můžeme bojovat i s týmy, které skončily před námi. Věřím, že v budoucnu to zúročíme.

Ideálně už příští rok v olympijské kvalifikaci, kam jste se probojovaly. Na čem jste vystavěly svůj úspěch?

Dokázaly jsme si poradit v těch zápasech, které jsme měly vyhrát. Ať už s Argentinou, Ukrajinou nebo Španělskem jsme to zvládly. Pak tam byly zápasy, které jsme výrazněji prohrály, ale z toho si musíme vzít to pozitivní a pracovat dál, využít toho.

Kdyby vám někdo před šampionátem řekl, že z toho bude osmé místo a postup na olympijskou kvalifikaci, brala byste to?

Už jsem to říkala. Myslím, že tohle všechno nám dojde až s odstupem času. Je třeba si vzít z mistrovství světa je to pozitivní a pracovat dál.

Teď vás čeká kvalifikace o Euro s Nizozemskem, ale pak hlavně olympijská kvalifikace, v níž se o dvě místa do Paříže střetnete s Argentinou, Španělskem a Nizozemskem. Co lze říct k soupeřkám?Že jsou to všechno týmy, které jsme teď na mistrovství světa potkaly, takže dobře známe jejich kvalitu. Máme tři měsíce na to, abychom se připravily. Šance na olympiádu je opravdu obrovská.

Radost ze šampionátu vám nekazí ani šrám pod okem. Jak se to přihodilo?

Stalo se mi to v posledním zápase s Černou Horou, takže není divu, že jsem to odnesla s odřeninou. Jejich hra je založená především na agresivitě, hrají hodně tvrdě.

Končily jste porážkou s nimi, už chyběly síly?V téhle fázi turnaje už jde spíš o mentální nastavení než o házenkářské kvality. Přece jen jsme byly pohromadě čtyři týdny. A pro nás není obvyklé být ve finální fázi šampionátu. Je to něco nového, s čímž se musíme naučit pracovat, zvládat i ty závěrečné zápasy.

Projevila se nějak i nezkušenost týmu, protože se přece jen omladil? Pro některé hráčky to byla první zkušenost s vrcholnou akcí…

Já bych chtěla hlavně zdůraznit, že jsem na tým nesmírně pyšná za to, co jsme na šampionátu předvedly. Myslím, že nám to zatím ani nedochází.