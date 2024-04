Házenkářům Talent týmu Plzeňského kraje chybí k postupu do finále už jen jedna výhra. Šampioni loňského play-off vyhráli v sobotu i druhý zápas semifinále extraligy s Kopřivnicí tentokrát na její palubovce 28:20 a v sérii vedou 2:0 na zápasy. Příští víkend si už mohou zajistit účast ve finále.

Jakub Douda (číslo 3) byl nejlepším střelcem druhého zápasu semifinále v Kopřivnici, kde dal jedenáct branek. | Foto: Ivo Dudek

Talentu v Kopřivnici pomohl raketový nástup do zápasu, v polovině 14. minuty vedl 9:2 a záhy 12:4. Kopřivnice pak snížila na rozdíl pěti branek, hosté ovšem šli do devítigólového trháku 17:8 a poločas skončil 18:10.

„Před zápasem jsme si řekli, že musíme tahat do rychlých útoků, abychom domácí unavili. Což se nám na začátku podařilo, a proto jsme měli velký náskok.

Myslím si, že jsme mohli vést o víc branek, protože jsme opět předvedli hluché pasáže, v nichž jsme měli situace řešit mnohem líp. Ve druhé půli se musíme vyvarovat jednoduchých chyb. V obraně zatím hrajeme výborně a gólman Hery (Filip Herajt) skvěle chytá,“ říkal v poločasové přestávce do kamer ČT Sport Jakub Douda z Talentu Plzeň.

Ve druhé půli se Talent nedostal do vyššího než osmigólového náskoku a Kopřivnice dokázala jednou snížit na rozdíl pěti gólů, více jí hosté nedovolili.

FOTO, VIDEO: Talent v prvním semifinále deklasoval Kopřivnici

„Jsme spokojení. Po dvou zápasech vedeme 2:0, což je velmi důležité. Mám radost, že jsme celý zápas byli ve výrazném vedení. Věděli jsme, že v Kopřivnici to bude hodně těžký, tvrdý zápas, s velkou podporou fanoušků a s velkým nasazením domácích hráčů. Jsem přesvědčen o tom, že pro Kopřivnici to bylo hodně důležité utkání, protože jet za stavu 0:2 do Plzně pro ni nebude zcela jistě jednoduché. Z tohoto pohledu jsem rád, jakým způsobem jsme zápas zvládli,“ uvedl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Kouče potěšilo brzké vedení o sedm branek 9:2. „Čekali jsme to těžší. Důležité zápasy, a obzvlášť v play-off, se velmi často rozhodují třeba v posledních deseti minutách. Tohoto stresu jsme se ušetřili a tím jsme i dokázali ušetřit síly některých hráčů,“ poznamenal Štochl.

Ve druhé semifinálové sérii vyhrály Lovosice nad Karvinou 28:26 a srovnaly stav na 1:1.

Talent postoupil do semifinále. Máme radost, ale sezona nekončí, říká Štochl

Obě série pokračují třetími duely o víkendu. Talent hraje s Kopřivnicí v neděli 21. dubna od 14.50 hodin v hale na Slovanech.

„Po výhrách o čtrnáct a o osm gólů musíme být spokojení, ale zároveň pokorní. A k dalšímu zápasu přistoupit s maximálním úsilím, nasazením a koncentrací, pak věřím, že budeme schopní i ten třetí zápas zvládnout. Bylo by fajn vyhrát třetí utkání doma, než jet ke čtvrtému zápasu do Kopřivnice,“ přál si 47letý bývalý excelentní gólman.

„Připravíme se na všechny možné alternativy ve hře Kopřivnice. I když to moc nepředpokládám, tak soupeř může změnit něco v obranném systému, případně hrát sedm na šest v útoku,“ dodal Petr Štochl.

Na play-off jsem víc motivovaný, vysvětluje střelec Talentu Bláha