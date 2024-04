„Diváci byli neskuteční, nezklamali. Plzeň je moje rodné město, ačkoliv tady už nepůsobím, tak si to moc užívám,“ říkala novinářům Markéta Jeřábková, když se jí na chvilku podařilo vymanit z obležení nadšených dětiček, které si přišly pro podpis.

„Jsou hrozně milí a je příjemné to zažívat na domácí půdě v Plzni,“ dodala hvězda Ligy mistrů, kde září v dresu dánského Ikastu.

Dá se vítězství nad Portugalskem přirovnat k triumfu nad olympijskými vítězkami z Francie, které jste zažily v Plzni před dvěma lety?

Ty zápasy byly úplně jiné. Tenkrát to byla exploze, bylo super vyhrát nad Francií, ale Euro nám uteklo. Takže teď je to lepší o to, že jsme postoupily. Co víc si přát?



Ale zpočátku se zápas nevyvíjel dobře. Co se vám honilo hlavou ve chvíli, kdy jste prohrávaly až o sedm gólů?

Že není konec zápasu a je třeba dál bojovat. Povzbudit se, i když se střelecky nedaří, nepadá to tam. Je potřeba najít něco, co tým zvedne.

Je obrat v zápase s Portugalskem důkazem, že síla české reprezentace roste?

Máme pod trenérem Bentem Dahlem odehráno strašně moc zápasů. Každý je nová zkušenost, vezmeme si něco, co nás posouvá.

Jak bylo vám osobně, když vás Portugalky bedlivě hlídaly a nechtěly vás pustit příliš do hry?

(trpce se usměje) Očekávaly jsme to, byly jsme připravené, ačkoliv to tak možná nevypadalo. První poločas byl z naší strany až příliš stresový.

Není nakonec vítězství po takovém průběhu lepší, než kdyby šlo vše hladce?

To úplně nevím, jsou fajn dva body. Ale bylo to úplně jiné než ve čtvrtek ve Finsku, kde jsme vyhrály jasně.

Naladily jste se tak ideálně na olympijskou kvalifikaci, která začíná příští týden? Utkáte se postupně se Španělskem, Nizozemskem a Argentinou. Dál jdou dva týmy.

Pro naši mentální pohodu je určitě lepší odjíždět se dvěma výhrami. Také únava pak není tolik cítit.



Jak vy sama vnímáte šanci postoupit na olympiádu?

Je to rozhodně ohromná příležitost. Něco, co se neopakuje často. Ale na druhou stranu se snažím zůstat nohama na zemi, musíme zase zabojovat. Klíčový bude zápas se Španělskem. Nesmíme si myslet, že když jsme je porazily na mistrovství světa, automaticky se to povede znovu. Stále jsme outsider a tahle role nám vyhovuje.



Teď to bude možná těžší, protože Španělky budou hrát kvalifikaci…

Los je, jaký je. Ale v Dánsku jsme taky nehrály na domácí půdě a výsledky jsme měly.