Zatímco v loňském čtvrtém utkání semifinále play-off házenkářské extraligy odvracel Talent tým Plzeňského kraje v Zubří vyřazení, ve středu od 18 hodin bude na palubovce Valachů útočit na postup do finále. Plzeňští házenkáři vedou semifinálovou sérii 2:1 na zápasy.

Martin Říha ve třetím utkání semifinále play-off extraligy proti Zubří. | Foto: Hynek Sladký

„Domácí výhrou ve třetím zápase jsme tlak přehodili na Zubří. Pojedeme tam s čistou hlavou, protože můžeme jen získat. Tlak je na soupeři, pro něj je situace těžší. Můžeme hrát uvolněněji a myslím si, že toto může být rozhodujícím faktorem. Věřím, že uspějeme,“ řekl Martin Říha, střední spojka Talentu Plzeň.

Podle autora čtyř gólů ze sobotního utkání v Plzni se Talent na středeční čtvrtý zápas dobře naladil domácí vysokou výhrou 37:22.

„Těšíme se na zápas v Zubří. Naším cílem bude ukončit sérii a doufám, že si ze Zubří odvezeme cenné vítězství, i když to bude velmi těžký zápas. Chce to hrát koncentrovaně a bez chyb. Ve druhém utkání v Zubří jsme jich moc neudělali, ale přesto jsme prohráli. Takže to chce podat lepší výkon,“ dodal Říha.

Talent chce ve středu ustát tlak Zubří

„Věřím, že když podáme výkon v nejvyšší možné kvalitě, tak zápas zvládneme. V Zubří musí člověk podat výkon na dvě stě procent protože domácí žene zaplněná bouřlivá hala. Nikdo to tam nemá lehké. Nám se v Zubří tuto sezonu ještě nepodařilo vyhrát, ale já doufám, že ve středu to bude naše premiéra,“ prohlásil dvaadvacetiletý házenkář.

Stejně jako trenér Talentu Petr Štochl zmínil, že Zubří od třetího zápasu citelně chybí reprezentační obránce Matěj Havran. „Na druhou stranu podle mě jeden hráč nedělá tým. Matěj je skvělý obránce. Bez něj je znát rozdíl v silové i poziční hře obrany. Hrát kolem Matěje Havrana je nepříjemné a dát balon do pivota je těžké. Ale já si na něj docela věřím, rád na něj chodím, i když je určitě o dva levely lepší obránce než ostatní kluci. Určitě je to pro Zubří velká ztráta, ale my se soustředíme na sebe a ne na to, jestli chybí Matěj Havran. Pro nás se nic nemění, protože chceme podat výkon jako doma, abychom uspěli i v Zubří,“ uvedl Říha.

Kluci hráli super, chválil spoluhráče gólman Talentu Herajt

Ve třetím duelu v Plzni se házenkáři Talentu zpočátku spíš rozkoukávali. „Ale potom jsme to v útočné fázi rozjeli, stříleli jsme góly z rychlých útoků. V první půli nás hodně podržel Hery (brankář Filip Herajt, pozn. aut.),“ tvrdil Martin Říha.

A jak si v napjatém závěru sezony vyčistí hlavu od házené? „Trávím čas s přítelkyní a s kamarády, ale je to těžké, protože trénink máme každý den, takže upustit od házené moc nejde,“ doplnil.

