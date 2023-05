Ať už dopadne finálová série mezi házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje a karvinským Baníkem jakkoliv, na straně západočeského celku má jednoho velkého hrdinu.

Jakub Douda dotáhl Talent tým Plzeňského kraje k vyrovnání finálové série s karvinským Baníkem na 2:2. | Foto: Hynek Sladký

Odchovanec brněnské házené Jakub Douda, který přišel do Plzně před pěti lety ze Zubří a postupně se vypracoval v klíčového muže týmu trenérů Petra Štochla a Jiřího Hynka, táhne tým i v bojích o titul.

Z pozice střední spojky diriguje hru a hlavně dává důležité branky. Naposledy ve středu se v Karviné trefil hned jedenáctkrát, z toho sedmkrát ze sedmičky, při nichž byl stoprocentní.

Jakube, jak jste viděl čtvrtý zápas, v němž jste odvrátili už druhý mečbol Karviné?

Po minulém domácím vítězství jsme věděli, že to v Karviné budeme mít extrémně těžké, protože soupeř je v domácím prostředí nesmírně silný. Diváci je ženou neskutečným způsobem. Bylo nám jasné, že budou lepší než v neděli u nás, což se také potvrdilo. Ale my jsme šli za tím, že chceme dostat sérii ještě k pátému zápasu zpátky do Plzně.

Je i pro vás výhoda domácího prostředí důležitá?

Je, i když jsme ji bohužel ztratili hned tím prvním prohraným zápasem. Teď ji máme zpátky a v neděli se uvidí, kdo bude ve finále šťastnější a lepší.

Ve středu jste byli lepší vy. Co ve vypjatém zápase, který se lámal deset minut před koncem, rozhodlo?Karviné v té chvíli chyběl zraněný reprezentant Solák. Bylo vidět, že jim dochází síly. My jsme už v první půli ztratili Chmelíka a Režnického, zvlášť v obraně důležité hráče. Ale kluci, kteří přišli za ně, to zvládli výborně. Celý mančaft jsme to odjezdili perfektně. Teď se musíme ještě jednou dobře připravit.

Bylo pro vás těžké vyrovnat se s vyloučeními Chmelíka a Režnického?

Ty červené karty byly. Když pískají tihle dva rozhodčí (Horáček, Novotný – pozn. aut.) není o čem se bavit. Můžeme se rozčilovat, jak chceme. Ale vyrovnali jsme se s tím. Teď musíme dát do kupy Kubu Šindeláře, bude potřebovat masáž… (úsměv)

Bolel ten zápas i vás?

Každý zápas bolí, házená je tvrdý sport.

Talent si vynutil pátý zápas. O mistrovi se rozhodne v neděli v Plzni

Těšíte se zpátky domů? Co bude klíčové, abyste rozhodující bitvu zvládli?Od druhého poločasu druhého v Karviné jde náš výkon nahoru. Doufám, že se zase o kus zlepšíme. A jestli budeme takhle pokračovat, hrát trpělivě, s chutí a nasazení, tak to musíme zvládnout.