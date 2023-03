Cítil jste jako výhodu, že vás obrana soupeře nemusela mít tolik načteného?

Myslím, že jo. Chodil jsem hodně do proskoků a vycházelo to. V odvetě už to takové nebylo, byli na mě lépe připravení. Ale něco se i tak povedlo, i když tam byla i nějaká střela vedle. (úsměv)

Zbývá udělat ještě jeden krok. Musíme dál tvrdě pracovat, ví trenér Štochl

I když jste v neděli v poločase vedli, vypadalo to, že Brno chcete dorazit…Říkali jsme si s klukama o přestávce v šatně, že ještě deset minut zamakáme, aby viděli, že chceme vyhrát o co nejvíc gólů.

V odvetě už to pak bylo jednoduché, ale s jakými pocity jste šel na hřiště v pátečním prvním duelu, když byl stav vyrovnaný?

Byl jsem trošku nervózní, ale brzy to opadlo. Kluci mě podporovali. Dostal jsem hodně minut, snad jsem svoji šanci využil. Uvidíme.

Jaké to je čekat na svoji šanci za bývalým reprezentantem Janem Stehlíkem?

Honza je můj vzor už od mládí, teď byl i na lavičce snažil se mi pomoct.

Posloucháte ho?

Vždycky ho poslouchám, má cenné rady.

FOTO, VIDEO: Talent v sérii s Brnem vede, večer se hraje druhý zápas

Víc jste toho v této sezoně odehrál v první lize, v čem je největší rozdíl v extralize?

Musím vydržet hrát, je to silovější, fyzicky těžší. Tady je to hodně založené na systému, tam si můžu častěji zkusit vystřelit.

A co může Brno ještě zkusit?

Zkusit můžou všechno, ale budeme bojovat stejně jako doma. Chceme vyhrát i tam.