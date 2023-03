Herajt: Nervozita? Na tu není čas, před zápasem šel do práce

Netradiční způsob přípravy na první čtvrtfinálový zápas s Brnem, který sehrají házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje v pátek, zvolil 27letý brankář Filip Herajt. Dopoledne vyrazil do práce. „Před zápasem budu mít tři hodinky volno, to by mělo stačit,“ usmál se v rozhovoru pr Deník.

Brankář Filip Herajt v loňském čtvrtfinále play-off proto SKKP Handball Brno. | Foto: Hynek Sladký