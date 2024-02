Minulý týden Filip Herajt prodloužil s házenkářským Talentem tým Plzeňského kraje smlouvu o další dva roky. Sedmadvacetiletý brankář je doma spokojený, i když přemýšlel o zahraničním angažmá.

Filip Herajt (vzadu). Talent tým Plzeňského kraje - Jičín 36:34, 31. ledna 2024. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Jelikož v Plzni i pracuju, tak když jsem si to spočítal, finančně by mi to vycházelo podobně. Navíc mám tady rodinu, zázemí, kamarády, takže jsem se rozhodl zůstat. Nicméně mám v plánu někdy jít do zahraničí, ale ještě jsem se rozhodl prodloužit o dva roky s Talentem,“ vysvětloval odchovanec Talentu a člen širšího kádru reprezentace.

Jak blízko byl přestup?

Měl jsem odjet do jednoho zahraničního klubu na testy, i když jsme nebyli domluvení na přestupu. Ale pak přišlo vedení Plzně a podepsal jsem s Talentem. Takže na testy jsem neodjel.

Drží vás v Plzni i to, že každoročně hrajete o titul?

Určitě. To je velké plus. Všichni neberou nic jiného než první místo.

Budete tedy kombinovat házenou s prací?

Ano. V Decathlonu a u Kuby Šindeláře ve stavební firmě. Po vysoké škole jsem asi tři měsíce zkoušel být profíkem, ale celý den jsem neměl co dělat, a proto jsem se rozhodl, že začnu pracovat.

Talent ovládl v Karviné extraligový šlágr. Vyhrát mohl kdokoliv, řekl Škvařil

V neděli vás čeká extraligový zápas s Robe Zubří. Bude se vám hrát lépe po výhře v Karviné?

Vítězství v Karviné nás nakoplo, hlavně po ne úplně vyvedeném utkání s Jičínem. Do zápasu se Zubřím proto půjdeme s čistou hlavou.

Trenér Zubří Peter Dávid minulou sezonu řekl, že v Plzni hrají vyrovnanou partii, ale pak Hery zavře bránu a Zubří prohraje…

Nevím, čím to je, ale proti Zubří se mi jeden čas chytalo hodně dobře. Ale poslední zápas v Zubří to tak ideální nebylo a nahradil mě Karel Šmíd. Uvidíme, jak to bude teď doma. Zubří teď dokázalo doma zremizovat zápas s Duklou, i když v něm prohrávalo velkým brankovým rozdílem. Jeho zmrtvýchvstání je velkým varováním. Zubří má obrovskou sílu a musíme se na něj dobře připravit.

V čem je jeho největší síla?

V obraně. K tomu mají šikovné gólmany. Ale doma nebereme nic jiného než vítězství.

FOTO:Talent udolal Jičín o dva góly. Mistr musel proti outsiderovi otáčet zápas