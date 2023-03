Historie se opakuje. Tento citát platí pro dvojici Talent tým Plzeňského kraje a SKKP Brno, která se po roce opět střetne ve čtvrtfinále play-off házenkářské extraligy mužů. Vloni se až po pětizápasové bitvě radoval z postupu do semifinále Talent. Také letos je Plzeň favoritem, ale soupeře bude chtít přelstít za kratší dobu. První zápas čtvrtfinálové série se hraje v pátek od 20 hodin v městské hale v Plzni.

Na snímku zápas semifinále Českého poháru: Talent tým Plzeňského kraje - Brno, 15. února 2023. | Foto: Petr Eret/

Talent a Brno se v tomto ligovém ročníku utkaly nejen dvakrát v extralize, ale také v semifinále Českého poháru. Ve všech případech byla úspěšnější Plzeň (37:22, 25:23 a 41:35).

„Máme motivaci jim ukázat, že nejsme mančaft, který by měli trápit v pěti zápasech. My jsme loni v čase čtvrtfinále hráli ještě evropský pohár, z toho oni těžili. Teď bychom měli být odpočatější. Mají se na co těšit,“ vzkázal na Moravu brněnský rodák Jakub Douda, který hraje za Talent Plzeň.

Ceny vstupenek (200 a 150 Kč zlevněná) zůstávají jako na základní část extraligy, s tím, že na utkání již neplatí permanentky KLASIK. Po jejich předložení na pokladnách, však dostane její držitel slevu 100 korun.

