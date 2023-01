Po změně stran se svěřenci trenéra Petra Štochla na chvíli dostali až do šestigólového vedení (30:24), kdy třicátý gól plzeňského družstva vstřelil Daniel Bláha. Skóre se nakonec zastavilo na 33:28.

„Zápas měl slušnou úroveň. Z naší strany to bylo po delší době zvládnuté utkání od gólmanů přes obranu až po útok. Kluci plnili a snažili se plnit to, s čím jsme do zápasu šli, což je velmi pozitivní. Pokud s takovým výkonem vstoupíme do extraligy, tak to bude fajn,“ potěšilo trenéra Plzně Petra Štochla.

Pro vývoj zápasu byl důležitý neustálý gólový náskok Talentu před Drážďany.

„Když vedete, hraje se vám lépe, protože tým není pod tlakem. Nicméně vedli jsme proto, že jsme hráli velice dobře,“ řekl Štochl.

„Před sezonou jsme si potřebovali zvednout sebevědomí. Vyhráli jsme generálku proti kvalitnímu druhobundesligovému týmu, což se nám dlouho nepovedlo. S Drážďany jsme hráli před rokem a půl a poměrně výrazně jsme tam prohráli. Drážďany teď vyhrály v Lovosicích o pět branek, takže tento tým je kvalitní,“ dodal trenér Talentu.

Šafránek: Musím trochu zvolnit, protože rameno mi dalo signál, abych zpomalil

Oproti středečnímu přípravnému duelu v rakouském Linci (32:34) se plzeňská soupiska rozšířila o reprezentanty Jakuba Doudu a Daniela Režnického.

„Tím jsme rozložili zátěž na více hráčů, a i proto jsme mohli hrát ve vyšším tempu. Do hry jsme zapojili mladé hráče, Adam Beneš se vrátil po vleklých zdravotních problémech, Dan Bláha se neustále zlepšuje. Mám radost, že se vrátili Kuba Douda a Dan Režnický z reprezentace a že byli ihned přínosem. Oba mají kvalitu a reprezentaci si zaslouží, což bylo vidět i dneska. Kuba Douda hraje v rychlém tempu a dobře si řídí hru. Dan Režnický má obrovskou sílu na brankovišti, zejména v útoku, což proti Drážďanům ukázal,“ uvedl Štochl.

Na lavičce byl připraven Tomáš Nejdl, který doléčuje zraněný kotník. „Zvažovali jsme jeho nasazení, ale nakonec jsme se rozhodli Tomáše pošetřit. Jedno utkání by stejně asi nerozhodlo, jestli bude hrát v dobré, nebo špatné formě. V týdnu si uděláme ještě jedno regulérní přípravné utkání mezi sebou a v něm Tomáš už nastoupí. Otázka je, jestli se nám podaří dát do kupy Matina Říhu a Petra Zedu do začátku extraligy. U Petra Vinkelhöfera a Marka Štefaniče je rekonvalescence dlouhodobější záležitostí,“ konstatoval kouč Plzně.

Petr Štochl prozradil, že u týmu skončila pravá spojka Stefan Terzić. „U nás už hrát nebude. Zatím bych to více nechtěl komentovat,“ dodal.

Talent tým Plzeňského kraje začne jarní část extraligy ve středu 1. února doma s Jičínem.

Mám radost, že mohu trénovat s nejlepšími házenkáři Česka, říká Režnický