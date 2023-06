Mohla být tahle sezona ještě úspěšnější?

Snad jedině, že bychom vyhráli i evropský pohár, ale to se jeví jako nereálné.

Je letošní titul o to cennější, že se v sezoně povedlo zapracovat mladé odchovance?

Kdyby mně před sezonou někdo řekl, že nebudeme mít většinu času k dispozici tři z nejzkušenějších hráčů (Tonar, Škvařil, Vinkelhöfer) a dotáhneme to k mistrovskému titulu, nevěřil bych mu. Z tohoto pohledu je to jeden z nejcennějších titulů.

Je to i znamení, že v létě nebudete muset tolik doplňovat kádr z jiných klubů?

(usměje se) Samozřejmě, že nám mladíci zamotali hlavu. Doplňovat však chceme, intenzivně na tom pracujeme. Ale Dan Bláha i Adam Beneš v kádru zůstanou.

Kdo z kvarteta odcházejících hráčů (Nejdl, Režnický, Tonar, Chmelík) bude nejvíc chybět?Těžko říct, ale leváků je nedostatek, takže nejhůře se bude nahrazovat Chmelda. Pomáhal hlavně tím, že dokázal v obranné fázi ulehčit Honzovi Stehlíkovi.

To říkáte i přesto, že v Nejdlovi a Režnickém odejdou dva nejlepší střelci… Ty nahradíte snáz?

Ani v jejich případě neříkám, že se nám to plnohodnotně povede. Ale na jejich postech je výběr přece jen větší. Je kam sáhnout. Já však věřím, že se nám povede sehnat i leváka.

Slyší potencionální posily na to, že je Plzeň mistr?

Ono to má dvě stránky. Pro někoho je to výzva, ale někteří z toho mají strach. Zakládáme si na tom, že máme všechny posty zdvojené a hráči, kteří se chtějí prodat do zahraničí, nejsou potom tolik vidět, jako když to stojí jen na nich. Ale takovou cestou my jít nechceme.

Takže posily lovíte spíš v zahraničí?

Když budu upřímný, tak co se týče leváka, bavíme se jen o zahraničí.

Dá se vůbec přetáhnout někdo od konkurence v české extralize (Karviná, Lovosice, Zubří)?Uvažovali jsme o tom, i jsme s některými hráči jednali. A neztroskotalo to na tom, že jsme Plzeň. Vždyť tady dokonce máme Kubu Doudu ze Zubří (úsměv).

Můžete být konkrétnější, na čem letos ta jednání ztroskotala?

Víme, že nám mančaft nemládne, takže jsme hledali mladší hráče a často byl problém se školou. Kluci a jejich rodiče se musí ohlížet i na budoucnost. A buďme upřímní, házená není sport, aby jí podřídili všechno.

To je neláká ani to, že máte pověst profitýmu?

Ale my nejsme úplně profesionální tým. Většina kluků vedle házené ještě pracuje nebo studuje.

A není tohle na škodu? Je obtížné skloubit zaměstnání s házenou?

Ti kluci, kteří to takhle praktikují delší dobu, s tím potíže nemají. U těch nových to zpočátku často bývá problém, nebývá to však nic zásadního.

Oceníte jako bývalý gólman výkony Filipa Herajta v play-off? Čemu přičítáte jeho výkonnostní vzestup?

Dlouhodobé práci, my jsme u něho potenciál viděli. Šlo jen o to, kdy se to překlopí na správnou stranu, potřeboval stabilizovat výkony. Každý má vývoj. Hery dostudoval vysokou školu, začal pracovat, je v nejlepším věku. Možná jen potřeboval čas, to je u gólmanů důležité, protože talentu má dost.

Už jste zmínil evropské poháry, přihlásíte je i letos?

Ještě je čas do půlky června, ale evropské poháry chceme hrát. Letos by dokonce český mistr mohl po dlouhé době hrát i kvalifikaci Evropské ligy, ale myslím, že se nakonec stejně rozhodneme pro nižší Challenge Cup. Nebudeme zkoušet získat výjimky. V Plzni se plánuje hala, počkáme na to.

Až na pivota Martina Nového jste žádné posily neohlásili. Nejste už z toho trochu nervózní?

Nejsem, protože vím, jak to probíhá. Některé věci nelze uspěchat. Jestli se to povede dotáhnout do konce, tak bude všem jasné, proč to tak bylo. Když chcete dosáhnout na dobrého hráče, často nejste jediní v řadě. Kolikrát se stane, že mu zbudeme.

A co trenéři, zůstávají?

Všichni s tím počítáme.

Kdy začíná příprava na novou sezonu?

Ještě úplně nevíme, 12. nebo 17. července, záleží to i na složení kádru. Bude klasická, jen se chystáme vyjet na turnaj do zahraničí.