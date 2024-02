Házenkářky DHC Plzeň prohrály zápas 17. kola MOL ligy v Mostě 31:38. DHC Plzeň je devátý.

Baník Most - DHC Plzeň 38:31, 10. února 2024. | Foto: Jan Pimper (DHK Baník Most)

Za stavu 3:4 nastřílel Most pět branek v řadě, ale Plzeňanky se dokázaly vrátit do utkání snížením na rozdíl tří gólů. První poločas skončil 17:21. Na začátku druhé půle hostující házenkářky nabraly sedmibrankovou ztrátu (18:25), když snížily na 26:30, tak Most tři góly za sebou. V závěru dostala plzeňská Lucie Drozdová červenou kartu za tři dvouminutové tresty. Utkání skončilo rozdílem sedmi branek 31:38.

„Když utkání rozdělím na dvě části, s první půlí spokojení jsme, ale dlouhodobě máme problémy v defenzivě. V útoku jsme schopni dát Mostu přes třicet branek, ale bohužel, když nic neubráníme a nic nechytíme, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek,“ řekl svazovému webu trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

