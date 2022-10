V první půli úvodního zápasu doháněla Plzeň až pětibrankovou ztrátu. Do konce poločasu však snížila na 16:17 a na začátku druhého poločasu se dostala do vedení 18:17 a 19:18. Poté už Brühl otočil vývoj zápasu až na 22:27 (z pohledu Plzně) deset minut před koncem duelu. Plzeňanky ještě snížily na rozdíl dvou branek, ale poslední gól utkání dal Brühl – 27:30.

„Zápas nám utekl určitě na začátku, kdy jsme se prvních patnáct minut nevyrovnali se soupeřovou hrou. Trvalo nám to dlouho a pak jsme dotahovali pětibrankový náskok Brühlu. Ve druhém poločase jsme se dostali i do vedení, škoda jen, že jsme ho nedokázali udržet,“ řekl klubovému webu trenér Richard Řezáč.

Naopak začátek včerejšího zápasu Plzni vyšel, nejvýše vedla až o čtyři branky 8:4. V poslední desetiminutovce však Brühl vstřelil pět branek za sebou a úvodní půli vyhrál 15:11. V polovině druhého poločasu vedl 22:16, ale necelých sedm minut před koncem utkání domácí házenkářky snížily na 24:22. Víc už jim Brühl nedovolil.

„Do druhého utkání jsme vstoupili docela dobře. Utkání jsme měli pod kontrolou, ale potom přišla v prvním poločase fáze, kdy jsme deset minut nedali gól a tím jsme Brühl pustili zpátky do utkání. Ve druhém poločase to pak už bylo spíš o síle a morálních vlastnostech, kde Švýcarky ukázaly samozřejmě větší zkušenosti a ty zkušenější hráčky to dokázaly vzít v důležitých fázích hry na sebe a my jsme se nedokázali přiblížit více než na tři góly,“ konstatoval na klubových stránkách Řezáč.

