Ve vyrovnaném utkání se do vyššího než jednobrankového vedení utrhly Michalovce v závěru prvního poločasu – 11:9. Tímto výsledkem i skončila úvodní třicetiminutovka.

Na začátku druhé půle ztrácela Plzeň už čtyři góly – 9:13. Hostujícím házenkářkám se dlouho dařilo držet dvou až tříbrankový náskok. Čtyři a půl minuty před koncem duelu domácí hráčky srovnaly na 21:21. Na 22. gól Michalovců ještě odpověděla Veronika Galušková, ale Slovenky rozhodly dvěma brankami v 59. minutě – 22:24.

„Byli jsme blízko zisku bodů. Holky zaslouží uznání za to, že zápas oddřely po celých šedesát minut. Zápasu by slušela remíza, ale konec jsme zbytečně ukvapili, i to je pro nás zkušeností. Zápasu dominovaly brankářky na obou stranách a zápas rozhodovaly detaily především v obranné fázi. Doufám, že takový výkon děvčata nastartoval a budeme pokračovat. Dnes byli slyšet i fanoušci a atmosféra byla výborná,“ řekl klubovému webu trenér Plzně Richard Řezáč.

DHC Plzeň – Iuventa Michalovce 22:24 (9:11)

Sestava a góly DHC: Řezáčová, Mancellari – Kepková 3, Šmrhová, Bušauerová 1, Schreibmeierová 1, Kantnerová, Formanová, Drozdová, Franzová 4, Panošková, Galušková L., Tomanová, Lásková 1, Galušková D. 5/1, Galušková V. 7/3. Vyloučení: 3:6. Diváci: 126.

