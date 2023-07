Speciální náboj bude mít letošní mistrovství světa (29. listopadu až 17. prosince), které bylo v týdnu rozlosováno, pro 27letou českou házenkářku Markétu Jeřábkovou. Česká skupina se bude totiž hrát v Dánsku, kde bude elitní střelkyně od příští sezony působit v klubu Ikast HC, kam se přesouvá z norského Vipers Kristiansand, s nímž letos podruhé ovládla Ligu mistryň.

Markéta Jeřábková se podepisovala při autogramiádě na Summer Festu v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Kamil Jáša

„To, že se šampionát bude hrát v Dánsku, je velmi dobrá zpráva pro celý házenkářský svět. Je to velmoc, v celé Skandinávii je házená sportem číslo jedna,“ prohlásila plzeňská rodačka, která čerpá z vlastních zkušeností.

„Myslím, že je to to nejlepší, co může mistrovství světa potkat. Nejen pro diváky, ale i pro nás hráčky to bude velice atraktivní,“ doplnila Markéta Jeřábková.

Po losu, který českému týmu přidělil do základní skupiny H za soupeře Nizozemsko, Argentinu a Kongo, přiznala, že se na šampionát těší zase o malinko víc.

„Los je vždycky velká loterie. Nikdy si nemůžete předem říct, co je lepší a co horší. Ale za sebe můžu jen říct, že se teď zase na šampionát těším o trošku víc, když vím, jací soupeři nás konkrétně čekají,“ pronesla levá spojka českého národního týmu.

Skupina se bude hrát ve dvacetitisícovém přístavním městečku Frederikshavn na severu Dánska.

A favoritem by mělo být Nizozemsko, s nímž se Češky letos utkaly v Golden League a prohrály 29:37. Stejného soupeře mají i v kvalifikační skupině o Euro 2024. „Setkáme se s nimi častokrát,“ usmála se Jeřábková. „Ale bereme to, jak to je. Na každý z těch zápasů budeme chtít být stoprocentně připravené,“ slíbila opora české reprezentace.

Další dva soupeři Kongo a Argentina zní poněkud exoticky, ale s oběma má národní tým poměrně čerstvou zkušenost. „S Argentinou jsme hrály ve skupině na mistrovství světa 2017 v Německu,“ připomněla Jeřábková vítězství 28:22 na úvod základní skupiny, které pomohlo k postupu do vyřazovací fáze, kde jen tak pro zajímavost zastavilo Češky v osmifinále Nizozemsko.

To na střet s Kongem české házenkářky tak příjemné vzpomínky nemají, i když ho na minulém šampionátu také porazily (2021), ale i tak to znamenalo jejich konec.

„Nějaké zkušenosti tedy máme. V každém případě to bude odlišný styl, než na jaký jsme zvyklé z evropských soutěži. Ale když do toho dáme všechno a každá předvedeme očekávaný výkon, měly bychom pomýšlet na postup ze skupiny,“ prohlásila Jeřábková sebevědomě.

Už při červnové návštěvě na Summer parku v Českých Budějovicích mluvila o ambicích národního týmu. „Nesmíme se uspokojit jen s tím, že jsme na mistrovství, Evropy nebo světa, ale když už tam jsme, tak bychom také měly něco dokázat,“ říkala Deníku i za spoluhráčky.

Jí osobně žene dopředu věčná nespokojenost. Sice vyhrála Ligu mistryň, ale na jasnou otázku odpovídá: „Já jsem člověk, který není nikdy spokojený. Chci ze sebe vždy vydat maximum, abych za sebou měla čistý štít.“

Občas její myšlenky dolétnou až do roku 2028, kdy budou olympijské hry v Los Angeles. „Olympiáda je pro každého sportovce na nejvyšší úrovni. Nic není víc. Snad kromě fotbalistů a tenistů, kteří mají jiné prestižnější turnaje, je snem každého sportovce, být u toho musí být neskutečné.“

Právě proto byly kolektivní ženské sporty zařazeny do projektu, který cílí na OH 2028. „Nechci znít naivně, ale spíš optimisticky,“ dívá se Jeřábková k české účast v Los Angeles za pět let.

„Šance tu je, ale je před námi hodně práce. Něco se tady začalo budovat, všechno ale je o tvrdé práci, aby lidi drželi při sobě, aby si pomáhali a neházeli si klacky pod nohy. Aby všechno směřovali k jednomu cíli. Jak velká ta šance je a jak je reálná naše účast na olympiádě v roce 2028, to se uvidí,“ dodává rodačka z Plzně, která je ale pár let doma v Písku.

„Žiju tam s rodinou, s přítelem. O české házená mám samozřejmě celkový přehled. I když tady nejsem, je to můj domov. Je to místo, kde jsem vyrůstala a kam bych se třeba i jednou vrátila,“ doplnila elitní česká házenkářka na akci v Českých Budějovicích.