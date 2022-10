Dvacetiletá pivotka prozradila, že už obdržela pozvánku na další reprezentační sraz na přelomu října a listopadu. V jeho rámci odehrají Češky čtyři zápasy. „Nemohu úplně soudit, jestli nastoupím. Pět dní budeme v Praze v Řepích, pak pět dní jedeme na dva zápasy do Švédska a pak čtyři dny bude turnaj O štít města Chebu,“ popsala Lucie Drozdová.

Na nedávném srazu se do nominace nového trenéra Nora Benta Dahla dostaly dvě pivotky. Zkušená reprezentantka 33letá Alena Stellnerová z Písku a plzeňská Lucie Drozdová.

„Ála mi na srazech moc pomohla. Určitě mně něco dala,“ potěšilo Drozdovou.

„Oba reprezentační srazy byly super. Ten první byl ještě s panem Bašným. Myslím si, že nový trenér přinese dost nových věcí a ty tréninky se mi moc líbily,“ dodala.

Drozdová: O nominaci juniorek se mluvilo, ale tu svoji jsem nečekala

Talentovaná házenkářka z líhně DHC Plzeň má v popisu práce bránit útoky soupeřek. Což vyplývá i z jejích statistik, protože v dosavadních šesti soutěžních zápasech MOL ligy vstřelila jeden gól. „Hrávala jsem na spojce, ale v prvním roce v dorostenecké reprezentaci mě chtěl pan Červenka využívat do obrany, takže jsem začala hrát na pozici pivota. Bylo to kvůli tomu, abych mohla být více v obraně,“ zavzpomínala Lucie Drozdová na svůj přerod na obranářku.

Česká reprezentantka pochází z házenkářské rodiny, protože její starší sestra i maminka hrály házenou.

Slýchávala, že v házené může dosáhnout úspěchů?

„Někdy mi někdo řekl, že ve mně je nějaký potenciál, ale nějak to nepřeháněli. Že když na sobě budu makat, mohu se někam dostat,“ uvedla Drozdová.

Těší ji rovnou přechod z juniorské do ženské reprezentace. „Je super, že si to takto mohu vyzkoušet. Nominace do národního týmu jsou povzbudivé a dodávají mi motivaci do další práce, ale určitě si hned nemyslím, že automaticky jsem nějaká extra hráčka v MOL lize,“ řekla házenkářka DHC Plzeň.

Jednou by si chtěla zahrát zahraniční ligu. „Nemám ale vysněnou konkrétní ligu. Chtěla bych hrát házenou na dobré úrovni a udržet se v reprezentaci,“ uzavřela Lucie Drozdová.

Cesta Drozdové z juniorské reprezentace rovnou mezi ženy